Калининградские отделения КПРФ и ЛДПР выдвинули кандидатов на пост губернатора региона

Отделения КПРФ и ЛДПР в Калининградской области выдвинули кандидатов на пост губернатора региона, выборы которого пройдут 10 сентября. Об этом сообщается на сайте Коммунистической партии РФ.
На должность губернатора от КПРФ выдвинут первый секретарь Калининградского обкома Игорь Ревин. Об этом стало известно во время отчётной конференции местного отделения партии, которая состоялась в субботу, 17 июня. ЛДПР выдвинуло на пост губернатора кандидатуру координатора отделения Евгения Мишина.
Ранее Калининградский избирком назвал имя первого участника губернаторской кампании — 2017. Документы подала Екатерина Тимофеева
. Она была выдвинута кандидатом на должность губернатора на общем собрании регионального отделения партии "Российская экологическая партия "Зелёные".
9 июня стало известно, что в Калининградской области официально стартовала избирательная кампания
на губернаторских выборах. Ранее председатель регионального парламента Марина Оргеева заявила, что предвыборная кампания в Калининградской области официально стартует
с момента опубликования постановления, принятого в четверг, 8 июня. В единый день голосования избирательные участки будут работать на два часа дольше
. Они откроются не в восемь утра, а в семь и закроются не в 20:00, а в 21:00.
О планах выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Калининградской области Ревин сообщил
в мае 2017 года. А 17 апреля калининградское отделение партии ЛДПР озвучила имя кандидата
в губернаторы региона.
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