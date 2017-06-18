Калининградские отделения КПРФ и ЛДПР выдвинули кандидатов на пост губернатора региона

Отделения КПРФ и ЛДПР в Калининградской области выдвинули кандидатов на пост губернатора региона, выборы которого пройдут 10 сентября. Об этом сообщается на сайте Коммунистической партии РФ.

На должность губернатора от КПРФ выдвинут первый секретарь Калининградского обкома Игорь Ревин. Об этом стало известно во время отчётной конференции местного отделения партии, которая состоялась в субботу, 17 июня. ЛДПР выдвинуло на пост губернатора кандидатуру координатора отделения Евгения Мишина.

Ранее Калининградский избирком назвал имя первого участника губернаторской кампании — 2017. Документы подала Екатерина Тимофеева . Она была выдвинута кандидатом на должность губернатора на общем собрании регионального отделения партии "Российская экологическая партия "Зелёные".