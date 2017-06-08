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Облдума назначила досрочные выборы губернатора Калининградской области

10:15
  1337 0
Архив Клопс.Ru
В Калининградской области досрочные выборы губернатора пройдут 10 сентября. Решение о назначении даты было принято во время заседания облдумы в четверг, 8 июня.
 
Председатель регионального парламента Марина Оргеева отметила, что с момента подписания постановления думы официально стартует предвыборная кампания. За назначение досрочных губернаторских выборов проголосовал 31 депутат из 33. Ещё двое парламентариев воздержались.

Ранее сообщалось, что в единый день голосования избирательные участки будут работать на два часа дольше. Они откроются не в восемь утра, а в семь и закроются не в 20:00, а в 21:00.

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