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На сентябрьских выборах участки будут работать на два часа дольше

11:42
  302 0
Архив Клопс.Ru
Депутаты калининградской областной думы поддержали предложение по увеличению работы избирательных участков на два часа. Об этом стало известно во время внеочередного заседания парламента в пятницу, 26 мая.

Во втором чтении 22 депутата проголосовали "за", четверо — "против", и один — воздержался. В сентябре голосование начнётся на час раньше — не с восьми утра, а с семи. Завершится оно на час позже — не в восемь вечера, а в девять. Изменения внесли в два закона — о выборах губернатора и о муниципальных выборах. "За" изменения во второй закон проголосовали 26 депутатов, "против" — трое, один парламентарий воздержался.

На увеличение работы избирательных участков потратят дополнительно порядка 600 тыс. рублей. Всего на проведение выборов в бюджете заложено на 2017 год 45 млн рублей.

Выборы губернатора Калининградской области пройдут 10 сентября. Окончательный список кандидатов пока не утверждён.

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