На сентябрьских выборах участки будут работать на два часа дольше
Депутаты калининградской областной думы поддержали предложение по увеличению работы избирательных участков на два часа. Об этом стало известно во время внеочередного заседания парламента в пятницу, 26 мая.
Во втором чтении 22 депутата проголосовали "за", четверо — "против", и один — воздержался. В сентябре голосование начнётся на час раньше — не с восьми утра, а с семи. Завершится оно на час позже — не в восемь вечера, а в девять. Изменения внесли в два закона — о выборах губернатора и о муниципальных выборах. "За" изменения во второй закон проголосовали 26 депутатов, "против" — трое, один парламентарий воздержался.
На увеличение работы избирательных участков потратят дополнительно порядка 600 тыс. рублей. Всего на проведение выборов в бюджете заложено на 2017 год 45 млн рублей.
Выборы губернатора Калининградской области пройдут 10 сентября. Окончательный список кандидатов пока не утверждён.
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