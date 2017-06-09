В Калининградской области стартовала губернаторская избирательная кампания

В Калининградской области официально стартовала избирательная кампания на губернаторских выборах. Соответствующее постановление областной думы шестого созыва было опубликовано в газете "Калининградская правда". Об этом сообщила пресс-секретарь облизбиркома Анастасия Буймова.

Этим же постановлением региональный парламент определил, что в поддержку выдвижения кандидатов на должность губернатора Калининградской области должны быть собраны подписи депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав, находящихся на территории Калининградской области, в количестве 37. В документе отмечено, что в числе лиц, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения кандидата, должны быть депутаты представительных органов муниципальных районов и городских округов или избранные на муниципальных выборах главы районов и городских округов Калининградской области в количестве 30. При этом подписи должны принадлежать депутатам либо главам не менее чем из 17 муниципальных районов и городских округов, находящихся в нашем регионе, — сказал Буймова.