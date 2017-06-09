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В Калининградской области стартовала губернаторская избирательная кампания

13:02
  565 1
Архив Клопс.Ru
В Калининградской области официально стартовала избирательная кампания на губернаторских выборах. Соответствующее постановление областной думы шестого созыва было опубликовано в газете "Калининградская правда". Об этом сообщила пресс-секретарь облизбиркома Анастасия Буймова.
Этим же постановлением региональный парламент определил, что в поддержку выдвижения кандидатов на должность губернатора Калининградской области должны быть собраны подписи депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав, находящихся на территории Калининградской области, в количестве 37. В документе отмечено, что в числе лиц, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения кандидата, должны быть депутаты представительных органов муниципальных районов и городских округов или избранные на муниципальных выборах главы районов и городских округов Калининградской области в количестве 30. При этом подписи должны принадлежать депутатам либо главам не менее чем из 17 муниципальных районов и городских округов, находящихся в нашем регионе, — сказал Буймова.
Ранее председатель регионального парламента Марина Оргеева заявила, что предвыборная кампания в Калининградской области официально стартует с момента опубликования постановления, принятого в четверг, 8 июня. В единый день голосования избирательные участки будут работать на два часа дольше. Они откроются не в восемь утра, а в семь и закроются не в 20:00, а в 21:00.

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1 комментарий Правила комментирования

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avatar
nokia6680
nokia6680 #
13:09
ща опять начнется пора дешевых и ничего не стоящих обещалок?)))
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