+23 °C
днем
+12 °C
ночью
18 июня 2017 г. 14:16
44 599 пользователей
за 24 часа на сайте
57.77 -0.12
Курс ММВБ на 18 июня 2017, 14:00
64.7 +0.18
Курс ММВБ на 18 июня 2017, 14:00
15.28 0.0
Курс ЦБ на 19 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Политика

Калининградский избирком назвал имя второго участника губернаторской кампании — 2017

13:40
  296 0
Архив Клопс.Ru
В воскресенье, 18 июня, рабочая группа избирательной комиссии Калининградской области приняла документы от второго кандидата на должность губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома.
 
Документы подал первый секретарь Калининградского обкома Игорь Ревин. Сообщается, что члены рабочей группы проверили полноту и правильность представленных документов. Около 10:30 руководитель рабочей группы Олег Баязитов выдал Ревину разрешение на открытие специального избирательного счёта кандидата для формирования его избирательного фонда.
 
Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Калининградской области
 
Ранее стало известно, что Игорь Ревин был выдвинут на пост губернатора региона во время отчётной конференции местного отделения партии, которая состоялась в субботу, 17 июня. Сообщалось также, что ЛДПР выдвинуло кандидатуру координатора отделения Евгения Мишина.
 
14 июня в избиркоме назвали имя первого участника губернаторской кампании — 2017. Документы подала Екатерина Тимофеева. Она была выдвинута кандидатом на должность губернатора на общем собрании регионального отделения партии "Российская экологическая партия "Зелёные".

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Выборы губернатора Калининградской области в 2017 году»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t1005

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Новости по теме Выборы губернатора Калининградской области в 2017 году

Фото новости
Калининградские отделения КПРФ и ЛДПР выдвинули кандидатов на пост губернатора региона
10:52
  985 0
Фото новости
Калининградский избирком назвал имя первого участника губернаторской кампании — 2017
15.06.1713:16
  7395 0
Фото новости
В Калининградской области стартовала губернаторская избирательная кампания
09.06.1713:02
  1238 1

Главные темы дня

Гимназия с привидениями: в Калининграде пытаются разгадать тайну скульптур, найденных в школьных подвалах
16 июня 201714:24
  11406 1
Гимназия с привидениями: в Калининграде пытаются разгадать тайну скульптур, найденных в школьных подвалах
Из-за тумана самолёт "Аэрофлота" не смог приземлиться в Храброво, рейс отправили в Минск
Фото горячей новости
10:18
  1815 0
В Калининграде установили автора скульптуры, найденной в подвале школы
Фото горячей новости
17 июня 201719:02
  6997 1
18-летний калининградец поджёг молодую пару, шумевшую в подъезде
Фото горячей новости
17 июня 201718:25
  20942 9
Рыбак обнаружил в реке недалеко от Берлинского моста тело мужчины
Фото горячей новости
17 июня 201718:08
  7590 0

Лента новостей

Картинка
Калининградский избирком назвал имя второго участника губернаторской кампании — 2017
13:40
  296 0
Картинка
Очевидцы: возле гостиницы "Калининград" машина скорой помощи сбила пешехода
13:22
  1254 0
Картинка
На двух пляжах в Калининградской области отдыхающие обнаружили мёртвых тюленей (фото)
12:58
  1405 0
Картинка
Барк "Седов" отправился в первый рейс под управлением КГТУ (фото)
11:32
  680 0  

Авторские колонки

Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
Один против всех: как экономить, копить и инвестировать личные деньги
  3547 1
Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Лёгкие деньги закончились: как выжить бизнесу
  6103 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo