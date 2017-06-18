Калининградский избирком назвал имя второго участника губернаторской кампании — 2017

В воскресенье, 18 июня, рабочая группа избирательной комиссии Калининградской области приняла документы от второго кандидата на должность губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома.

Документы подал первый секретарь Калининградского обкома Игорь Ревин. Сообщается, что члены рабочей группы проверили полноту и правильность представленных документов. Около 10:30 руководитель рабочей группы Олег Баязитов выдал Ревину разрешение на открытие специального избирательного счёта кандидата для формирования его избирательного фонда.

Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Калининградской области

Ранее стало известно, что Игорь Ревин был выдвинут на пост губернатора региона во время отчётной конференции местного отделения партии, которая состоялась в субботу, 17 июня. Сообщалось также, что ЛДПР выдвинуло кандидатуру координатора отделения Евгения Мишина.