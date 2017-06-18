Калининградский избирком назвал имя второго участника губернаторской кампании — 2017

В воскресенье, 18 июня, рабочая группа избирательной комиссии Калининградской области приняла документы от второго кандидата на должность губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома.
Документы подал первый секретарь Калининградского обкома Игорь Ревин. Сообщается, что члены рабочей группы проверили полноту и правильность представленных документов. Около 10:30 руководитель рабочей группы Олег Баязитов выдал Ревину разрешение на открытие специального избирательного счёта кандидата для формирования его избирательного фонда.
Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Калининградской области
Ранее стало известно, что Игорь Ревин был выдвинут на пост губернатора
региона во время отчётной конференции местного отделения партии, которая состоялась в субботу, 17 июня. Сообщалось также, что ЛДПР выдвинуло кандидатуру координатора отделения Евгения Мишина.
14 июня в избиркоме назвали имя первого участника губернаторской кампании — 2017. Документы подала Екатерина Тимофеева
. Она была выдвинута кандидатом на должность губернатора на общем собрании регионального отделения партии "Российская экологическая партия "Зелёные".
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.