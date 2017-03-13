"Единая Россия" выдвинула на праймериз для участия в выборах губернатора Алиханова и Сагайдака
На заседании совета "Единой России" определились с кандидатами предварительного голосования от партии для последующего участия в губернаторских выборах. Об этом сообщил
на своей странице в "Фейсбуке" председатель горсовета Андрей Кропоткин.
Кандидатами стали врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов и депутат горсовета Алексей Сагайдак. Кропоткин уточнил, что по итогам голосования региональное отделение выдвинет кандидатуру для участия в избирательной кампании на должность губернатора Калининградской области.
Как сообщалось ранее, кандидат от "Единой России" будет определён 28 мая
. По уставу партии в праймериз должны участвовать как минимум два претендента.
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