Алиханову предложили обыграть три "А" в слогане предвыборной кампании

Команда, которая отвечает за подготовку предвыборной кампании, подготовила для Антона Алиханова слоган, обыгрывающий три заглавные буквы его инициалов — три "А". Об этом врио губернатора рассказал в интервью ТАСС.



"Предложили вариант обыграть три буквы "А" в имени, отчестве и фамилии. ААА — Антон Андреевич Алиханов — высокий рейтинг надёжности", — рассказал глава региона.

Примечание редакции: Triple A — наивысший рейтинг надёжности финансовых обязательств по методике известного рейтингового агентства Moody’s. Напомним, в сентябре 2017 года в Калининградской области пройдут выборы губернатора. Они запланированы на 10 число. В этот день глав регионов будут выбирать в 14 областях страны.