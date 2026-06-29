Адская жара, отключение света в Калининграде и перебои с бензином: 9 событий, которые обсуждали в выходные

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1. В воскресенье, 28 июня, регион накрыла экстремальная жара. Утро уже было знойным: в 8:00 воздух в Храброво прогрелся до +27, а через два часа температура превысила +30. Днём в южной, центральной и западной частях Калининградской области ожидалось до +36.

2. В тот же день в нескольких районах Калининграда внезапно отключилось электричество. Первые жалобы от жителей начали поступать около 15:44. Свет пропал на улицах Коммунистической, Емельянова, Тихорецкой и Минусинской, а также в центре города — на Маяковского, Чернышевского, Вали Котика и в соседних домах. Из-за отключения электроэнергии встали трамваи №3 и №5. Один из крупных сетевых магазинов на юге города перестал принимать оплату и закрылся.

Позже в Калининграде справились с аварией на сетях. К 17:20 электроснабжение полностью восстановили.

3. В Калининградской области с субботы, 27 июня, на заправках выстраиваются длинные очереди. Ночью на улице Гагарина затор растянулся почти на километр. Из-за пробок у АЗС «Лукойл» на Ульяны Громовой изменили маршруты пяти автобусов. Схожие проблемы возникли на Елизаветинской у заправки «Тебойл», где заторы затруднили движение ещё трёх маршрутов.