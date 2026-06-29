Адская жара, отключение света в Калининграде и перебои с бензином: 9 событий, которые обсуждали в выходные

В выходные калининградцы столкнулись с сильной жарой, в городе отключали свет, а на автозаправках наблюдались длинные очереди — о чём ещё писал «Клопс» 27 и 28 июня.
1. В воскресенье, 28 июня, регион накрыла экстремальная жара. Утро уже было знойным: в 8:00 воздух в Храброво прогрелся до +27, а через два часа температура превысила +30. Днём в южной, центральной и западной частях Калининградской области ожидалось до +36.
2. В тот же день в нескольких районах Калининграда внезапно отключилось электричество. Первые жалобы от жителей начали поступать около 15:44. Свет пропал на улицах Коммунистической, Емельянова, Тихорецкой и Минусинской, а также в центре города — на Маяковского, Чернышевского, Вали Котика и в соседних домах. Из-за отключения электроэнергии встали трамваи №3 и №5. Один из крупных сетевых магазинов на юге города перестал принимать оплату и закрылся.
Позже в Калининграде справились с аварией на сетях. К 17:20 электроснабжение полностью восстановили.
3. В Калининградской области с субботы, 27 июня, на заправках выстраиваются длинные очереди. Ночью на улице Гагарина затор растянулся почти на километр. Из-за пробок у АЗС «Лукойл» на Ульяны Громовой изменили маршруты пяти автобусов. Схожие проблемы возникли на Елизаветинской у заправки «Тебойл», где заторы затруднили движение ещё трёх маршрутов.
4. В мининфраструктуры Калининградской области объяснили перебои с топливом на АЗС повышенным спросом и сложностями с логистикой. По данным ведомства, в текущем месяце потребление бензина выросло почти вдвое, из-за чего топливо разбирают быстрее, а резервные запасы не всегда успевают вовремя развозить по всем заправкам. График подвоза перестраивают оперативно.
5. В воскресенье, 28 июня, в посёлке Марксово Полесского района в искусственном водоёме у частного дома обнаружили тело девочки. Ребёнка из воды достали родственники. Прибывшие медики констатировали смерть.
Следственный комитет начал проверку. Девочка на некоторое время осталась без присмотра и решила искупаться.
6. Вечером в воскресенье, 28 июня, в посёлке Шатрово Зеленоградского района на трассе перевернулся автомобиль. Очевидцы сообщили о ДТП около 17:00. Рядом с машиной бегал мужчина в трусах и открывал двери. У придорожного дерева лежали рюкзак, одежда и напитки. Поперёк дороги стояло ещё одно авто.
Позже стало известно, что перевернувшийся автомобиль перед этим врезался в придорожное дерево. В аварии пострадали водитель и пассажир, обоих госпитализировали.
7. Вечером в субботу, 27 июня, в конце Советского проспекта столкнулись Volkswagen и Suzuki. Пострадали пассажир первой машины и водитель второй. За рулём были ровесники — 40-летние мужчины.
8. Вечером в воскресенье, 28 июня, в посёлке Ушаково Гурьевского района загорелся частный дом на две семьи. Очевидцы заметили столб густого дыма и пламя около 21:30. На месте работали четыре пожарные бригады, а также скорая помощь и полиция.
9. В воскресенье, 28 июня, в акватории Преголи прошёл фестиваль «Янтарные паруса», приуроченный к 80-летию Калининградской области и посвящённый выпускникам школ 2026 года. На воду вышли яхты с подсвеченными парусами, над рекой зажглись огни шоу, а с набережной и острова Канта за происходящим наблюдали зрители.