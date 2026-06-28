Машина, перевернувшаяся вверх тормашками в Шатрово, врезалась в придорожное дерево

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Автомобиль, который видели перевёрнутым на трассе в Шатрово, перед этим наехал на придорожное дерево. Об этом областная Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» в воскресенье, 28 июня.

По предварительным данным, авария произошла около 17:49 на 16 км автодороги Шатрово — Логвино — Кремнево в Зеленоградском районе. В ДТП пострадали водитель и пассажир, обоих увезли в больницу. Инспекторы устанавливают обстоятельства происшествия.