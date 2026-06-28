21:31

Машина, перевернувшаяся вверх тормашками в Шатрово, врезалась в придорожное дерево

  1. Происшествия
Автор:
Машина, перевернувшаяся вверх тормашками в Шатрово, врезалась в придорожное дерево - Новости Калининграда | Фото: сообщество Госавтоинспекции Калининградской области / «ВКонтакте»
Фото: сообщество Госавтоинспекции Калининградской области / «ВКонтакте»

Автомобиль, который видели перевёрнутым на трассе в Шатрово, перед этим наехал на придорожное дерево. Об этом областная Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» в воскресенье, 28 июня.

По предварительным данным, авария произошла около 17:49 на 16 км автодороги Шатрово — Логвино — Кремнево в Зеленоградском районе. В ДТП пострадали водитель и пассажир, обоих увезли в больницу. Инспекторы устанавливают обстоятельства происшествия.

Об аварии стало известно около 17:00. По словам очевидцев, у перевёрнутой машины была повреждена передняя часть, рядом бегал полураздетый мужчина и открывал двери. Возле придорожного дерева лежали вещи — рюкзак, одежда и напитки.

3 084
ДТП
Погода на калининградском побережье 29 июня
Читать