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Жара продолжается: погода на калининградском побережье 29 июня

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Жара продолжается: погода на калининградском побережье 29 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

В первый рабочий день недели ожидается очень жаркая погода. Об обстановке на курортах «Клопс» рассказали спасатели.

В понедельник, 29 июня, зайти в воду и искупаться можно будет везде.

  • Балтийск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. На море волнение 30–40 см, небольшой ветер, температура воды 20—22 °C.
  • Зеленоградск: флаг жёлтый, в воду заходить с осторожностью. Температура воды +22 °C, воздуха сейчас — +26 °C.
  • Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Температура воды +21 °C, воздуха +24 °C, ожидается до +30 °C на солнце.
  • Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +20 °C, ветер северо-западный.
  • Янтарный: флага нет, купание разрешено. Температура воды +20 °C.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
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