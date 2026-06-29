Жара продолжается: погода на калининградском побережье 29 июня

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В первый рабочий день недели ожидается очень жаркая погода. Об обстановке на курортах «Клопс» рассказали спасатели.

В понедельник, 29 июня, зайти в воду и искупаться можно будет везде.

Балтийск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. На море волнение 30–40 см, небольшой ветер, температура воды 20—22 °C.

Зеленоградск: флаг жёлтый, в воду заходить с осторожностью. Температура воды +22 °C, воздуха сейчас — +26 °C.

Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Температура воды +21 °C, воздуха +24 °C, ожидается до +30 °C на солнце.

Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +20 °C, ветер северо-западный.

Янтарный: флага нет, купание разрешено. Температура воды +20 °C.

Информация актуальна на момент публикации.