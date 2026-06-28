Пекло до +36: прогноз погоды в Калининграде и области на 28 июня

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В воскресенье, 28 июня, регион накроет экстремальная жара. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале.

Утро уже выдалось знойным: по данным метеостанции Храброво, в 8:00 воздух прогрелся до +27. Примерно через два часа температура может подняться выше +30.

Днём в Калининграде, южной, центральной и западной частях области ожидается +34...+35, местами — до +36. У побережья и на остальной территории прогнозируют +30...+33, на Куршской и Балтийской косах — +29...+32.

С утра до вечера небо останется ясным, местами возможна тонкая перистая облачность. Ветер ожидается слабый или умеренный. Поздним вечером, после 21:00–22:00, у западного побережья — в Зеленоградском, Багратионовском и Гурьевском районах — не исключены локальные ливни и грозы. Солнце взошло в 4:03, закат ожидается в 21:18.