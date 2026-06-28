В Калининграде начали возвращать свет после частичного блэкаута (обновлено)

В Калининграде начали возвращать электричество в районы, где внезапно пропал свет. Об этом пресс-служба регионального правительства сообщает в воскресенье, 28 июня.
«По информации регионального мининфраструктуры, на данный момент специалисты уже занимаются восстановлением электроснабжения. Планируется провести работу в ближайшее время», — заявили власти.
Обновлено в 17:20
По данным пресс-службы областного правительства, подачу электроэнергии восстановили, потребителей подключили к сети.
Первые жалобы начали поступать около 15:44. По словам калининградцев, электричество пропало на некоторых улицах Московского и Центрального районов.