В Калининграде начали возвращать свет после частичного блэкаута (обновлено)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде начали возвращать электричество в районы, где внезапно пропал свет. Об этом пресс-служба регионального правительства сообщает в воскресенье, 28 июня.

«По информации регионального мининфраструктуры, на данный момент специалисты уже занимаются восстановлением электроснабжения. Планируется провести работу в ближайшее время», — заявили власти.

Обновлено в 17:20

По данным пресс-службы областного правительства, подачу электроэнергии восстановили, потребителей подключили к сети.