Часть Калининграда снова осталась без света — очевидцы

В нескольких районах Калининграда внезапно отключилось электричество. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в воскресенье, 28 июня.
Первые жалобы начали поступать около 15:44. Свет частично пропал в бывшем Балтрайоне: на Коммунистической, Емельянова, Тихорецкой и Минусинской. О проблемах также сообщают из центра — с улиц Маяковского, Чернышевского, Вали Котика и соседних домов.
По словам калининградцев, один из крупных сетевых магазинов на юге города перестал принимать оплату и закрылся. Официальной информации о причинах отключения пока нет. В пресс-службе областного правительства пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
14 июня отдельные районы Калининграда и несколько муниципалитетов области остались без света. По данным властей, после срабатывания противоаварийной автоматики на ТЭЦ-2 отключилась часть оборудования. Нагрузку перераспределили на другие станции, а подачу электроэнергии восстановили через три часа.