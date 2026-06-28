Часть Калининграда снова осталась без света — очевидцы

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В нескольких районах Калининграда внезапно отключилось электричество. Об этом очевидцы рассказали «Клопс» в воскресенье, 28 июня.

Первые жалобы начали поступать около 15:44. Свет частично пропал в бывшем Балтрайоне: на Коммунистической, Емельянова, Тихорецкой и Минусинской. О проблемах также сообщают из центра — с улиц Маяковского, Чернышевского, Вали Котика и соседних домов.

По словам калининградцев, один из крупных сетевых магазинов на юге города перестал принимать оплату и закрылся. Официальной информации о причинах отключения пока нет. В пресс-службе областного правительства пообещали прокомментировать ситуацию позднее.