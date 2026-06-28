Два человека пострадали: стали известны подробности аварии на окружной, где посреди дороги видели разбитую машину

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После аварии под Калининградом, где на дороге видели разбитую легковушку, двух человек увезли в больницу. Об этом областная Госавтоинспекция пишет в своём телеграм-канале в воскресенье, 28 июня.