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09:33
Не алые, а янтарные: как Калининград устроил свой праздник парусов для выпускников (фоторепортаж)
В акватории Преголи прошёл фестиваль «Янтарные паруса», приуроченный к 80-летию Калининградской области и посвящённый выпускникам 2026 года. На воду вышли яхты с подсвеченными парусами, над рекой зажглись огни шоу, а с набережной и острова Канта за происходящим наблюдали увлечённые зрители. Как это было — в фоторепортаже «Клопс».