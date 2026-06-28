Бензиновая лихорадка: в Калининграде очереди к АЗС начали мешать автобусам (видео)

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В Калининградской области с субботы выстраиваются очереди к заправкам. Об этом «Клопс» рассказывают очевидцы.

Один из таких заторов ночью заметили на улице Гагарина. По словам водителей, около полуночи хвост из машин растянулся почти на километр.

По данным Центра организации движения и пассажирских перевозок, пробка у АЗС «Лукойл» на Ульяны Громовой мешает пяти маршрутам общественного транспорта. Если затор усилится, автобусы №23, 30, 36 и 71 поедут через Интернациональную и Олега Кошевого, а №3 — только по второй улице. Карамзина из схемы временно исключат.

Ещё одна проблемная точка — улица Елизаветинская, рядом с АЗС «ТБойл». Там затруднён проезд автобусов №40, 48 и 68. При сильной пробке их направят по Согласия, а затем вернут на обычный маршрут.

На фоне происходящего «Клопс» запустил телеграм-канал «Бензин видели? А он есть»: там будем собирать информацию о том, где в области можно заправиться, сколько это стоит и какая обстановка у колонок. В комментариях можно оставлять свежие данные — адрес или сеть АЗС, марку в наличии и длину очереди. Если топлива нет, напишите место, чтобы другие водители не тратили время и остатки бака на лишнюю поездку.