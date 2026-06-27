В мининфраструктуры объяснили перебои с бензином на заправках Калининградской области

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Резервные запасы топлива могут не успевать развозить по всем АЗС одновременно — это вызывает локальные перебои. Об этом сообщили в мининфраструктуры Калининградской области.

Жители региона пожаловались, что на ряде заправок отсутствует бензин. Очевидцы спросили, почему раньше топливо успевали доставлять без сбоев и пополняются ли сейчас резервы.

В министерстве указали, что стабильная работа АЗС в прежние периоды была связана с обычным уровнем потребления. Там напомнили, что, по словам губернатора, в текущем месяце спрос на топливо вырос почти вдвое и продолжает расти. Из‑за увеличенной нагрузки бензин на заправках разбирают значительно быстрее.

«Есть график подвоза топлива на заправки, но из-за повышенного спроса его оперативно перестраивают и могут не успевать одновременно завозить топливо. Речь о крупных операторах», — пояснили в министерстве.