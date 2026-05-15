Море за забором, дом в осаде и экскурсоводы-вредители: что обсуждали на неделе в Калининграде

Дамир Батыршин Авторская колонка

Ссылка Море всё дальше На неделе калининградцев обрадовали или огорчили известием о сроках окончания ремонта старого променада в Светлогорске. Обрадовали, потому что работы всё же в очередной раз обещают завершить. А огорчили, что это произойдёт ближе к концу лета. Чиновники оправдывают задержки аномальными зимними холодами, когда нельзя было ничего делать. Завершить ремонт они обещали и в прошлом году, но не срослось. В принципе, никто не удивится, если работы продлятся дольше обещанного. Торопиться здесь точно не стоит, чтобы не вышло, как в Зеленоградске, где на отремонтированный променад без слёз не взглянешь. Ещё в одном городе на море, Пионерском, свои заморочки. Там у побережья стало невозможно припарковаться. Учитывая, что сюда приезжает всё больше жителей области и туристов, скоро будет как в Зеленоградске и Светлогорске, где найти бесплатную парковку около моря — это большая удача.

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Гиды и Кёнигсберга виды На неделе стало ясно, кто виноват в распространении фейков о Калининградской области. Оказывается, это гиды-экскурсоводы, которые несут всякую ересь. Министр по культуре и туризму Андрей Ермак даже сделал специальное заявление по этому поводу: «Некоторые экскурсоводы позволяют себе несколько некорректную информацию выдавать как истину в последней инстанции и вводить в заблуждение наших гостей. Когда в соцсетях пишут, что гиды несут непонятно что, хотелось бы узнать детали: кто, где и когда. Лучше в этом случае прилагать видео», — сказал глава ведомства. Непонятно, правда, почему так происходит. Вроде бы просто так, с кондачка, сегодня гидом работать нельзя: нужно пройти специальные курсы и сдать довольно строгий экзамен. В частности, нужно рассказать, где туристы могут поесть и, используя армейскую терминологию, оправиться. Надо полагать, заботясь о физическом комфорте туристов, немного упустили духовно-нравственные начала. Но теперь эту ситуацию хотят исправить с помощью гражданской активности самих экскурсантов. Правда, немного непонятен механизм сигнализирования о недостойной информации. Ведь чтобы донести о ереси из уст гида, нужно знать, что это именно ересь. А откуда туристы, к примеру, ведают, что замок Нессельбек в Орловке вовсе не построен рыцарями Тевтонского ордена в XIII веке, а не так давно возведён для размещения в нём ресторана? С другой стороны, туристы приезжают в Калининградскую область уже накачанные разными фейками до макушки. Это им на этапе выбора тура внушают сотрудники турфирм в их городах. Поэтому гиды, скорее всего, отвечают на запросы своих клиентов, и можно ли их винить в этом? Да что там говорить — достаточно посмотреть, какими фотографиями в регионах России завлекают приехать в Калининград: сплошь виды Кёнигсберга, ещё не разрушенного английскими бомбардировками. Надо ли удивляться, что туристы шастают по Ленинскому проспекту и пристают к прохожим, как пройти к Королевскому замку, который им обещали в родном Урюпинске.

Школы и грабли В Калининградской области немного прояснилась ситуация относительно школ на Левитана в Калининграде и на Лазурной в Гурьевске, которые начали было строить по концессии да так и бросили. Первую обещали начать возводить уже в этом году. По второй ещё идут суды с концессионером, поэтому обещания начать строительство уже в 2027 году пока выглядят слишком оптимистичными. Когда всё благополучно разрешится и на открытии школ будут резать ленточки, хорошо бы помнить этот печальный опыт и никогда не связываться с частно-государственным партнёрством, особенно при строительстве социальных объектов. Ведь мало того, что из-за действий подрядчика бюджет понёс потери. А кто оценит несбывшиеся надежды отдать детей в школы рядом с домом? Как измерить в рублях то, что дети учатся в две смены, ездят за тридевять земель, испытывают стресс и неудобства? Это всё, разумеется, риторические вопросы, но задавать их надо, чтобы не наступать снова на те же грабли.

Симптом недоверия Под занавес недели в Калининграде случилась эскалация конфликта вокруг дома №68 на Московском проспекте. Больше половины жильцов категорически отказываются съезжать в маневренный фонд, оставив без присмотра своё имущество. В ответ на это власти пошли на обострение ситуации — вечером в четверг в доме отключили холодную и горячую воду. Соответственно, перестала работать и канализация. В конце мая администрация Калининграда обещает отключить электроэнергию и вообще закрыть доступ в дом. Жильцы пока не сдаются. Люди записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и подали в суд на городские власти. Правда, процесс перенесён на июнь, когда, по идее, никого в доме уже не должно остаться. За этим конфликтом наблюдает, без преувеличения, весь Калининград. Сочувствующие выселяемым горожане уже начали привозить им воду в баклажках. А сочувствующих много, потому что каждый примеряет на себя шкуру, в которой оказались бедолаги. Получается, никто не застрахован от того, что его под каким-то предлогом попросят выйти вон из единственного жилья, и это при том, что дом даже не признан аварийным. Понятно, что у городских властей своя правда. Чиновники до последнего оттягивали сложный и неприятный процесс выселения жильцов дома №68. Но дальше тянуть уже, по всей видимости, нельзя. Поэтому власти пошли на скандал, невзирая на приближающиеся выборы в Госдуму, Законодательное собрание и горсовет Калининграда. С другой стороны, если дом рухнет вместе с жильцами и будут жертвы, скандал будет ещё сильнее. В чиновничьей логике лучше перебдеть, чем недобдеть. И неприятная шумиха перед выборами куда лучше вероятности техногенной катастрофы. А ещё эта ситуация — наглядный показатель доверия горожан к муниципальным властям. Что бы те ни обещали и что бы ни гарантировали, люди почему-то не верят. Этих чиновников они не выбирали, прямых выборов мэра уже давно нет, да и должности этой тоже. Уровень коммуникации ухудшается на глазах. Как раз на неделе случился отчёт руководителей Калининграда о работе в 2025 году. Если раньше на такого рода мероприятие могли прийти все желающие и задать любой вопрос, то с этого года вход в зал, где должностные лица отчитывались перед горожанами, был только по пригласительным билетам. Вопросы смогли задать лишь избранные. Надо ли удивляться, что подобная закрытость власти для людей приводит к таким результатам.