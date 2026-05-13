«Вход по пригласительным»: не все пришедшие послушать отчёты Дятловой и Аминова смогли задать им вопросы

Не все калининградцы смогли попасть на ежегодный отчёт руководителя администрации Елены Дятловой и главы города Олега Аминова и лично задать им вопросы. Об этом «Клопс» после мероприятия в среду, 13 мая, заявила депутат горсовета Тамилла Чернышева.

По её словам, люди смотрели трансляцию на втором этаже. Когда пришла пора вопросов из зала, прорваться на заседание на пятом этаже удалось не всем.

Некоторым сказали, что вход только по пригласительным. Разве такое может быть?» — заявила Чернышева.

Одна из калининградок пришла с вопросом о заборе на улице Колхозной. Её сопровождала помощник депутата Елены Гладилиной Марина Терёхина. Местные жители, как утверждает Терёхина, много лет ремонтировали и содержали это ограждение за свой счёт. Теперь его собираются снести. Люди хотят, чтобы демонтаж приостановили до выяснения всех деталей.

Представители одного из СНТ планировали узнать напрямую о судьбе товариществ, но тоже не смогли пообщаться с представителями власти.

Чернышева заявила, что порядок участия жителей не был понятен с самого начала. Депутаты поддержали проведение отчёта в здании мэрии после обещаний, что у всех будет возможность задать вопрос.