Власти рассказали, когда променад в Светлогорске откроют после ремонта

На сроки ремонта променада в Светлогорске оказали влияние зимние холода. Это замедлило работы, сообщил в среду, 13 мая, министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз в эфире ЦУР во «ВКонтакте».

«Январь-февраль затронул строителей, особенно тех, кто работает на побережье, — отметил глава ведомства. — Конечно, мы рассчитывали закончить этот объект ранее. Теперь я думаю, что это июль-август — мы уже променад откроем для посещения».

Сергей Черномаз объяснил, почему строители не стали форсировать процесс. «К сожалению, январь и февраль не дали возможности работать по бетону, по благоустройству, — сообщил министр. — Конечно, теоретически можно было ставить палатки, чтобы укладывать плитку. Но мы прекрасно понимаем, что как только мы сдвинем этот тепляк, два цикла разморозки — и плитка начнёт просаживаться, и это заставит подрядчиков возвращаться к ранее выполненным работам, что точно не ускорит процесс. Бездумно что-то делать, понимая, что тебе потом придётся возвращаться назад — в этом нет никакого ускорения. Да, конечно, нас, строителей, ругают. Мы это слышим, понимаем, но в дискуссию не вступаем. Потому что все хотят здесь и сейчас, и максимально быстро. Но надо понимать все технологические процессы и технологические сложности, с которыми сталкиваются не только подрядчики, но и поставщики, и ресурсники. Пытаемся весь этот живой организм складывать. Ведь стройка — это ведь не какая-то самостоятельная рука, которая что-то делает, а целый процесс из множества сегментов».

Сергей Черномаз заверил, что теперь ничто не мешает закончить ремонт променада хотя бы до окончания курортного сезона: «В настоящее время все ресурсы на месте, все необходимые материалы завезены вплоть до древесины, плитки, инертных материалов. И на площадке сейчас идёт цикличный процесс для того, чтобы выполнить все мероприятия. И в июле-августе мы этот объект увидим в завершённом виде».