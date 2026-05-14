Калининградцев и туристов попросили присылать видео с экскурсий, на которых гиды «несут непонятно что»

Жителей Калининградской области и туристов попросили прикладывать доказательства к жалобам на гидов. Об этом во время прямого эфира ЦУР во «ВКонтакте» в четверг, 14 мая, заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

«Некоторые экскурсоводы позволяют себе несколько некорректную информацию выдавать как истину в последней инстанции и вводить в заблуждение наших гостей. Когда в соцсетях пишут, что гиды несут непонятно что, хотелось бы узнать детали: кто, где и когда. Лучше в этом случае прилагать видео», — сказал Ермак.

Как пояснил глава минкульттуризма, сначала с экскурсоводами планируют проводить профилактические беседы. Если нарушения будут повторяться, власти могут поставить вопрос об отзыве лицензии.

Министр отметил, что художественная подача материала во время экскурсий — это другое дело: «Речь не идёт о какой-то эмоциональной подаче информации, когда экскурсовод рассказывает легенды о биороботах Тапиау, об ордене стальной рыси — они никакого отношения к действительности не имеют, но дарят впечатления нашим гостям», — объяснил Ермак.

Недопустимыми считаются случаи, когда гиды искажают исторические события или «передёргивают в эмоциональном плане какие-то события, имеющие однозначное толкование».