«Мы всё равно свою работу завершим»: власти Калининграда — о выселении жильцов дома №68 на Московском проспекте

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В доме №68 на Московском проспекте продолжают находиться жильцы 45 квартир из 75. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил заместитель главы администрации Калининграда Максим Федосеев в эфире видеопроекта «Дом Советов».

Чиновник рассказал, с чем связана спешка с выселением людей и на каких условиях им предоставляют временное жильё.

«К сожалению, по результатам геотехнического мониторинга состоялось раскрытие трещин выше того уровня, который был определён экспертами и утверждён комиссией по предотвращению чрезвычайных ситуаций, — подчеркнул Максим Федосеев. — И на сегодняшний день мы обязаны расселить жильцов дома 68. Те, которые захотят уехать, — это маневренный фонд. Те, которым не нужен маневренный фонд, — по каким-то своим другим квартирам, по родственникам, по друзьям».

Как отметил замглавы администрации города, власти уже получили представление прокуратуры по поводу бездействия, поскольку жильцы не выехали в положенный срок до 26 апреля.

«На сегодняшний день из 75 квартир у нас по факту 25 квартир уже переехали при помощи администрации. Мы полностью организуем переезд граждан, куда они попросят. Это всё производится за счёт средств администрации — и грузчики, и машины, и всё что угодно. Ещё пять квартир у нас на сегодняшний момент взяли маневренный фонд и готовятся к переезду. Итого 30. И 45 остаётся на территории 68-го дома».

Федосеев рассказал, что жильё предоставляется в домах на Борисовском бульваре в Московском районе: «Вы понимаете, дело-то идёт сейчас не про переселение вечное какое-то людей, дело идёт про безопасность жизни граждан. Мы не можем как администрация иметь в запасе жильё во всех районах города, элитных, неэлитных, разного уровня жильё. И спасибо огромное правительству Калининградской области, лично губернатору за то, что нам было представлено данное жильё на Борисовском бульваре, абсолютно новое, с абсолютно новым ремонтом».

Чиновник отметил, что жильцы дома №68, которые переехали в маневренный фонд, возможно, будут освобождены от коммунальных платежей.

«На сегодняшний момент есть какая-то минимальная стоимость платы за наём, — сказал Максим Федосеев, — но мы планируем в ближайшее время рассмотреть вопрос и её отмены тоже. При этом по 68-му дому — по тем услугам, которые могут быть начислены, не по счётчикам. Ну, например, зимой, понятное дело, отопление должно работать. Принято решение, что все суммы за тепло будут компенсированы местным бюджетом. То есть люди не будут платить эти деньги».

Замглавы администрации Калининграда подчеркнул, что поскольку две трети жильцов злосчастного дома не освободили свои квартиры, власти пошли на решительные меры — отключили воду.

«Прокуратура нам выставила представление, что мы должны действовать и дальше обеспечить безопасность наших граждан, — сказал Максим Федосеев. — И в связи с этим у нас состоялась ещё одна комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, на которой было принято решение отключить данный дом от горячей и холодной воды. Это вчера случилось. От электроэнергии отключат 30 мая. Потому что если, не дай бог, вдруг что-то будет проходить при включенных коммуникациях, то это повлечёт за собой дополнительные последствия».

Кроме того, с 30 мая доступ в дом для оставшихся жильцов будет ограничен: «Охрана у нас уже стоит, периметр у нас уже оцеплен. Мы поставим дополнительные решётки на все два проёма, через которые можно попасть в подъезд дома, чтобы в первую очередь, конечно, обезопасить от возможности проникновения посторонних лиц в этот дом, когда квартиры опустеют».

Замглавы администрации Калининграда сообщил, в каком состоянии работы по сносу аварийного дома №70: «Сейчас у нас по контракту заканчиваются работы по разработке проекта организации демонтажа. До конца мая подрядчик должен загрузиться в главгосэкспертизу. В районе конец августа — начало сентября мы ожидаем получения экспертизы, и будет организовано заключение договора уже непосредственно на снос 70-го дома. Конкретные сроки мы узнаем, как раз когда выйдем с экспертизы. <...> Мы, понятно, где возможно, будем эти сроки сокращать. Сейчас мы планируем до конца следующего лета эти работы осуществить».

Максим Федосеев рассказал, что будут делать власти, если дом №68 всё же разрушится вслед за домом №70.

«Не хотелось бы, конечно, обсуждать вариант, что, не дай бог, 68-й дом будет разрушаться. В этом случае мы обязаны будем пойти по пути признания этого дома аварийным и предоставления, соответственно, новой жилплощади либо компенсации за неё в рамках расселения. Все эксперты и наши проектировщики настроены на то, чтобы сохранить 68-й дом. Нам, поверьте, меньше всего хочется заниматься тем, чем мы занимаемся сейчас. У нас есть много другой работы. Но мы как орган местного самоуправления обязаны обеспечить безопасность граждан в этом случае. Обязаны! Мы не можем этого не делать. Не можем. К сожалению, есть определённое недопонимание, но мы всё равно свою работу завершим. Мы, так или иначе, жителей 68-го дома отселим, закончим разработку проекта 70-го и надеемся на то, что его разберём, 68-й оставим и вернём в следующем году жителей назад. И вопрос исчерпан будет сам собой», — заключил Максим Федосеев.