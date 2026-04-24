«Мы не готовы к переезду »: репортаж с эмоциональной встречи жильцов Московского проспекта с властями

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде прошла встреча жильцов дома № 68 на Московском проспекте с руководством администрации города. На вопросы главным образом отвечала сити-менеджер Елена Дятлова. На встрече побывал и корреспондент «Клопс».

Люди, чей дом примыкает к аварийной «семидесятке», оказались в заложниках ситуации: власти требуют срочно переехать, ссылаясь на угрозу обрушения соседнего здания, а жители уверены — их пытаются незаконно выжить из собственных квартир в маневренный фонд.

«Три недели живём в аду»

Жители 68-го дома жалуются, что их жизнь превратилась в кошмар.

«Мы три недели живём в аду. Вы нас оградили забором. Нам постоянно звонят в квартиры. Вы ломитесь в квартиры, говорите: выезжайте добровольно. Это добровольное согласие людей? Почему я должна покинуть свою собственность?» — возмущалась одна из калининградок.

Главная претензия людей — отсутствие внятных документов. Юрист, представляющий интересы собственников, прямо заявил, что администрация не предоставила ни одного законного основания для переселения. Власти уверяют обратное — на каждом подъезде размещена вся информация.

«Хирургический» демонтаж или угроза жизни?

Представители администрации настаивают: 70-й дом настолько нестабилен, что может «утянуть» за собой соседний. По словам чиновников, трещины начали расти с пугающей скоростью.

«Мы видим движение: в мае 2025 года трещины стали разрываться с большей скоростью, быстрее, чем нам бы хотелось. Нет никакой гарантии, что 70-й дом не повредит 68-й», — заявила Дятлова.

Однако проект демонтажа до сих пор не прошёл экспертизу. Чиновники объясняют это уникальностью случая: дома соединены общими балконами и конструкциями. При этом сносить 70-й дом полностью не планируют — сваи оставят в земле, чтобы «стабилизировать грунт» под 68-м домом.

Жители в ответ обвиняют чиновников в многолетнем бездействии:

«История идёт 11 лет с момента расселения. В 2016 году принято решение о сносе этого дома. Сколько надо времени, чтобы его снести?» — интересуются жильцы.

Маневренный фонд vs Собственность

Самый болезненный вопрос — куда переезжать. Власти предлагают маневренный фонд в микрорайоне Юго-восток (улица Левитана), но люди категорически против. Отказываются горожане и от других квартир.

«Почему мы должны терять жильё, которое мы купили, в котором прожили всю жизнь, забрать по банке и уехать непонятно куда? На Левитана живите сами!» — доносилось из зала.

Жильцы опасаются, что, уехав «на время», они потеряют квартиры навсегда. Кроме того, многих пугает бытовая неустроенность:

«Дома у меня вся мебель встроена. Из шкафов я достать могу, а куда это положить? Мне надо что-то купить. Интернет надо проводить. Сколько денег мне надо потратить, чтобы жить год в таких условиях?»

Финальный аккорд

К концу встречи градус напряжения достиг предела. Когда зашла речь о возможном отключении коммуникаций в ещё заселённом доме, один из жильцов напомнил чиновникам об уголовной ответственности за такие действия.

В итоге проживающие в высотке так и не услышали понятных аргументов от властей, что находится в 68-м доме небезопасно. Люди решили стоять до конца:

«До тех пор [пока не будет законных оснований и договоров] выезжать никто не будет. А отключить свет и газ — это уголовно наказуемое деяние. Мы будем судиться», — предупредили калининградцы.

Сейчас по разным оценкам в доме всё ещё проживает порядка 50 семей. Чуть больше 20 — согласились на переезд.