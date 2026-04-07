Дятлова — о падающем доме на Московском проспекте: Нет гарантий, что он не утащит соседнее здание вместе с людьми

Власти Калининграда планируют за две недели расселить жильцов соседней с падающей на Московском проспекте высоткой. Об этом на встрече с собственниками квартир заявила глава городской администрации Елена Дятлова во вторник, 7 апреля.

«С завтрашнего дня Московский пр-т, 68, начинаем расселять. Оставаться в доме людям с каждым днём становится всё опаснее. Никто не может сейчас дать гарантий, что если дом №70 начнёт падать самостоятельно, то он не потащит за собой дом №68 вместе с людьми», — написала чиновница в своём телеграм-канале.

Действовать в ускоренном режиме в мэрии решили после того, как установленные на доме несколько лет назад датчики показали, что трещины на стенах превысили критические отметки. Елена Дятлова отметила, что уже расселённый дом №70 нужно срочно разбирать, попутно демонтируя балконы, которыми он связан с соседним зданием. После окончания работ «останется только свайное поле, которое будет поддерживать от сползания в реку дом №68».

«Забегая вперёд, чтобы не было спекуляций, никакое жилищное или коммерческое строительство на этом месте больше не будет возможным. Сразу после расселения вокруг дома выставим ограждение и на дежурство заступит ЧОП. Забором обнесут не только придомовые территории двух домов, с учётом проекции возможного падения здания будет перекрыта часть набережной, вплоть до Преголи и Московский проспект, где оставят лишь остановку общественного транспорта и небольшой проход», — рассказала о планах Дятлова.

Детские спортивные учреждения, расположенные в бывшей Художественной галерее, также определят по «временным квартирам».

Деньги на разбор дома №70 выделят из городского резервного фонда, работы начнутся в октябре, завершить их планируют к лету 2027 года. После этого жильцы дома №68 смогут вернуться в свои квартиры. Пока же мэрия готова предоставить всем аварийщикам жилплощадь в маневренном фонде. По словам главы администрации, все квартиры с ремонтом, расположены в разных районах города. Чтобы иметь возможность выбора, нужно раньше соседей подать заявление. Детей обещают без бюрократических проволочек перевести в ближайшие к новому жилью садики и школы.

«Наши муниципальные предприятия готовы оказать любую посильную помощь в переезде техникой и людьми. Завтра в 68 доме начнётся поквартирный обход, а во дворе будет организована работа «мобильного офиса» администрации, чтобы все возникающие вопросы решались оперативно на месте», — рассказала Дятлова.