Дятлова объяснила, почему аварийную высотку на Московском нельзя начать разбирать прямо сейчас

Аварийную высотку №70 на Московском проспекте в Калининграде могут начать разбирать осенью 2026 года. До этого срока предстоит выполнить и согласовать проектно-сметную документацию, рассказала глава администрации Елена Дятлова во время прямого эфира во вторник, 19 мая.

По словам сити-менеджера, до конца месяца мэрия планирует загрузить все данные на торги по двум видам работ: по разделению балконов между домами №68 и №70 и демонтажу аварийной многоэтажки.

«Край — за три месяца постараемся пройти и получить заключение экспертизы. Далее деньги будут выделены из резервного фонда, и максимально постараемся приступить к работам осенью», — сказала Дятлова.

Глава администрации отметила, что ситуация с характеристиками дома №70, который балконами соединён с соседним, 68-м, нетипичная. Поэтому работы будут проводить с научным сопровождением.

70-й признан аварийным и расселён много лет назад. За состоянием здания следят с помощью десяти датчиков. В сентябре 2025 года они впервые показали раскрытие трещин, новые тревожные значения появились в марте 2026-го. А в апреле и мае достигнуты критические параметры.

Администрация обращалась к сертифицированным экспертам с вопросом, можно ли увеличить допустимые диапазоны раскрытия трещин. По словам Дятловой, специалисты ответили, что делать этого нельзя. Сейчас три из десяти датчиков показывают критические значения.

Именно поэтому комиссия по ЧС рекомендовала расселить жильцов дома №68, хотя он и не является аварийным. Дятлова подчеркнула, что для администрации это решение обязательно к исполнению.

В доме №68 уже отключили воду, электроснабжение планируют ограничить 30 мая. Для переезда жителей подготовили 20 машин и 37 грузчиков, территорию огородили, охрану обеспечивает ЧОП.

При этом Дятлова заявила, что сам дом №68 аварийным признавать не планируют. После разделения с 70-м и его демонтажа специалисты будут наблюдать за состоянием и жилого здания. Если новых проблем не возникнет, жильцы смогут вернуться в свои квартиры, как только это станет безопасным.