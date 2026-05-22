Трещина от аварийной высотки на Московском проспекте дошла до Бастрыкина

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться с принудительным выселением калининградцев из дома №68 на Московском проспекте, который примыкает к находящейся в аварийном состоянии высотке. Об этом сообщили в СУ СК России по Калининградской области в пятницу, 22 мая.

«Глава ведомства затребовал доклад после телесюжета о возможном нарушении жилищных прав граждан в Калининградской области. В новостной программе на федеральном телеканале сообщалось о несогласии жильцов многоквартирного дома в Калининграде с решением о принудительном выселении. Следственными органами СК России по Калининградской области по данному факту организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова после этого в своём телеграм-канале ещё раз попыталась объяснить, что жильцов отселяют не навсегда, а на время пока будут демонтировать аварийное здание. При этом чиновница признаёт, что процесс начнётся, в лучшем случае в октябре 2026-го и завершиться примерно через год.

«Очень прошу жителей дома № 68 не поддаваться на провокации манипуляторов общественным мнением и верить только официальной и проверенной информации от администрации города и научных экспертов», — обратилась Дятлова к жильцам, не согласным переезжать из своих квартир.

Глава администрации Калининграда уверяет горожан, что на месте снесённого дома не появится элитное жильё.

«Никто не собирается на том же месте потом возводить какую‑то «VIP‑недвижимость». Не нужно тиражировать в соцсетях подобные слухи, потому что они не выдерживают никакой критики. Во‑первых, строительство там не принесёт никому никакой экономической выгоды. Чтобы это понять, достаточно сложить дважды два: миллиардные затраты на расселение людей и снос + новое строительство. Во‑вторых, ничего выше 1 этажа там построить в принципе больше будет нельзя (ровно по той причине, по которой сейчас приходится разбирать дом № 70 — плывучие грунты)», — написала Дятлова.