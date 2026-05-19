Упрямые жители дома №68 на Московском, где 30 мая отключат свет, начали сбор средств на генераторы и свечи

Жители дома №68 на Московском проспекте начали сбор средств на покупку генераторов, аккумуляторов, свечей, LED-ламп и других вещей первой необходимости. Об этом «Клопс» сообщили жильцы.
Люди кинули клич в соцсетях и готовятся к любому сценарию. Власти анонсировали, что 30 мая в многоэтажке отключат электроэнергию.
Организаторы сбора рассчитывают на помощь не только калининградцев и предлагают заказать необходимые для жильцов непокорного дома вещи через маркетплейсы с доставкой в ближайший пункт. Земляков просят привозить гумпомощь во двор.
В 68-м уже отключили воду. Администрация объясняет ограничения соседством с аварийным домом №70 и настаивает на том, чтобы жильцы временно переехать в безопасное место. Сами жители утверждают, что их многоэтажка не признана аварийной, и требуют письменных гарантий и понятных сроков возвращения.