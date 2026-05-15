Калининградцы начали привозить питьевую воду жильцам дома на Московском, где накануне перерезали трубу

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградцы начали привозить питьевую воду жильцам дома на Московском проспекте, 68, в котором накануне перерезали трубу. Об этом «Клопс» рассказала местная жительница Татьяна (имя изменено).

Люди откликнулись на посты в соцсетях, появившиеся после отключения. Ещё утром в четверг жильцам многоэтажки удалось договориться с коммунальщиками, но к вечеру в доме не просто перекрыли вентиль, а отрезали часть трубы. В «Водоканале», по словам Татьяны, пока не дали чёткого ответа, будет ли организован подвоз воды.

Ситуацию осложняет ограждение, которое мешает подъехать. «Охранники сказали: мы не откроем ворота. Мы вынуждены тащить всё на себе», — пояснила калининградка.

Накануне состоялось заседание Ленинградского районного суда, в котором жильцы оспаривают действия администрации города, связанные с расселением дома. Процесс перенесён на середину июня. Жильцы также подали жалобу в суд на постановление об отключении коммунальных услуг.

Люди не хотят покидать многоэтажку без документов и гарантий. «Речь не о том, что нас не устраивает маневренный фонд и мы не хотим ехать куда-то далеко. Мы в принципе хотим остаться в своём доме. Он не признан аварийным», — говорит Татьяна.

По мнению жильцов, администрация должна была заниматься состоянием и демонтажем соседнего дома №70.