Жильцам десятиэтажки на Моспроспекте дали последний день на выезд, но десятки семей отказались покидать квартиры

Во вторник, 22 апреля, для жителей дома №68 на Московском проспекте наступил час икс — власти обозначили эту дату как крайний срок, к которому жильцы должны покинуть квартиры. Несмотря на это, значительная часть людей остаётся в доме, рассказали «Клопс» потенциальные переселенцы.

С самого утра обстановка у многоэтажки напряжённая: жильцы обсуждают ситуацию во дворе, переговариваются в подъездах, ждут, последуют ли какие-то действия со стороны властей. Многие признаются — ясности нет.

«Вы всё равно отсюда уедете»

Причиной расселения называют аварийное состояние соседнего дома №70. По версии администрации, он может представлять угрозу для 68-го, который аварийным не признан. Люди утверждают, что их пытаются убедить съехать «по-хорошему».

«Администрация давит на жильцов с целью добровольного подписания согласия на выезд из собственных квартир», — рассказал «Клопс» один из местных жителей, Юрий.

По его словам, обходы проходят регулярно. Людям предлагают переехать в маневренный фонд, но без чётких юридических гарантий. Как утверждают жильцы, документов, которые бы подтверждали необходимость срочного расселения, им не предоставляют.

«Нам говорят, что дом рядом аварийный и может упасть. Но где документация? Где заключения комиссий? Нам этого не показывают, — пояснил собеседник «Клопс». — Если есть основания, администрация должна идти в суд. Только через суд расселяется дом».

Особое возмущение у людей вызывают формулировки, звучавшие в ходе разговоров с представителями властей.

«Нам прямо говорят: «Вы всё равно отсюда уедете, решение принято. Были и более жёсткие заявления. Говорили, что могут срезать двери и выселить. После таких разговоров доверия, конечно, нет», — рассказал Юрий.

Жители утверждают, что сняли подобные разговоры на видео и направили обращения в надзорные органы.

Половина дома — против

По данным самих жильцов, к 22 апреля дом расселён лишь частично.

«Из 75 квартир 29 съехали. 46 собственников отказались терять своё жильё», — уточнил собеседник.

Как утверждают люди, сейчас введён режим повышенной готовности, который, по их мнению, не даёт властям права требовать освобождения квартир. За последние годы, говорит Юрий, не проводились работы по консервации соседнего аварийного дома, а сейчас заявляется о планах снести его осенью.

«Нам говорят, что он вот-вот упадёт, но разбирать его собираются только в октябре. Возникает вопрос — почему не срочно?» — делится Юрий опасениями жильцов.

Жители дома №68 обратились в прокуратуру, МЧС, Ростехнадзор и другие ведомства, а также подали иск в суд. Люди хотят, чтобы при расселении дома были соблюдены все положенные законом процедуры, а переселенцы получили твёрдые гарантии.

Что говорят власти

В администрации города говорят об одном, но железобетонном факторе — безопасности самих людей. Глава администрации Елена Дятлова рассказала «Клопс», что 68-й, расположенный рядом с так называемым падающим домом, временно расселяют по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям. Эксперты посчитали, что 70-й — потенциально опасное здание.

Все последние две недели после заседания комиссии с людьми регулярно встречались. Ежедневно в подъезде на дверях вывешиваются документы, которые люди срывают.

На прошлой неделе начали огораживать часть набережной Адмирала Трибуца и пешеходную часть вдоль Московского проспекта в районе домов №68 и 70.