В доме рядом с падающим на Московском проспекте грозят отключить свет, жильцы записали обращение к Путину

Жильцов многоквартирного дома №68 на Московском проспекте предупредили об отключении воды и света. Объявление появилось на подъезде, об этом «Клопс» сообщили местные жители.

Согласно уведомлению администрации Калининграда, холодное и горячее водоснабжение в доме должны были отключить с 14 мая, электроснабжение — с 30-го. Утром в четверг жильцы заметили коммунальщиков, но, как уверяют люди, удалось договориться, чтобы воду не перекрывали.

В уведомлении говорится, что меры связаны с возможностью обрушения соседнего дома №70, которое может повлечь частичное или полное обрушение дома №68. Ограничения вводят для защиты населения и территории от чрезвычайной ситуации, а также из-за угрозы повреждения систем электро-, водо- и теплоснабжения. В качестве основания перечислены документы прокуратуры, протокол оперативного совещания и распоряжение администрации от 8 мая.

Жильцы дома №68 записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Калининградцы просят о помощи и заявляют, что их дом официально пригоден для проживания.

«Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий», — говорят жители.

По словам горожан, техническое обследование их дома не проводилось, экспертных документов им не предоставили. Авторы обращения утверждают, что администрация не показывает им проект демонтажа дома №70, но при этом предупреждает о возможном обрушении их дома.

Жители также жалуются, что территорию огородили забором, из-за чего к дому не может подъехать скорая помощь. По их словам, они находятся под психологическим давлением в собственных квартирах.

В администрации Калининграда настаивают, что жителям дома №68 на Московском проспекте необходимо как можно скорее переехать в безопасное место. По словам главы администрации Елены Дятловой, соседний аварийный дом №70 представляет реальную угрозу: за состоянием здания следят ежедневно, а датчики на 12-м этаже уже показали критическое раскрытие трещин.

Как подчеркнула Дятлова, речь идёт не о давлении на жильцов, а об их безопасности. Решение комиссии по чрезвычайным ситуациям обязательно для исполнения.