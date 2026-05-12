В Пионерском приехавших на отдых ждали три неприятных сюрприза

В Пионерском приехавшие на отдых автомобилисты столкнулись сразу с несколькими неприятными сюрпризами. Об этом «Клопс» рассказали сами водители.

В понедельник, 11 мая, парковка возле порта стала платной — 100 рублей в час. В выходные и праздничные дни муниципальные стоянки должны работать бесплатно — таков региональный закон.

Сложности возникли на улице Рабочей, которая ведёт из Пионерского в Светлогорск. Администрация предупреждала, что из-за прокладки коммуникаций с 20 апреля по 13 мая между домами №34 и №40 движение организуют по одной полосе. Однако, по словам водителей, проезд оказался полностью закрыт. Люди упирались в «кирпич», а как объехать участок, было понятно не всем.

Сюрприз ждал и нарушителей. Машины, оставленные в неположенных местах, начала фиксировать автоматическая система «Паркон». Некоторые водители закрыли номера, чтобы избежать штрафа и спокойно прогуляться у моря. Остальные получили «письма счастья» на 2 200 рублей.