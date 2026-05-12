Пока в судах: Трусенёва — о том, как обстоят дела с недостроенной школой на Лазурной в Гурьевске

Концессионер школы на улице Лазурной в Гурьевске до сих пор судится с властями. Об этом рассказала глава областного минобра Светлана Трусенёва в прямом эфире ЦУР ВКонтакте во вторник, 12 мая.

«По поводу школы на Лазурной мы пока находимся с концессионером в судах», — сказала Трусенёва, добавив, что, скорее всего, к достройке объекта удастся приступить в 2027 году.

Поговорили и о другом долгострое — на улице Левитана в Калининграде. Школу начнут доводить до ума уже в этом году. В данный момент ведётся корректировка проектно-сметной документации, как только её приведут в порядок, будет объявлен конкурс на поиск подрядчика.