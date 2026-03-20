20:00

«Пионерский в суете — много улиц в темноте»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

  1. Калининград
Автор:
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня. 

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

Все эпизоды
Выпуск №81
20 марта 2026

Куплеты на события_недели_16-22.03.2026

0:00
0:00

Пионерский в суете —
Много улиц в темноте,
Власти в курсе всех проблем,
Но помочь нельзя ничем!

Стройка сваи била-била  —
Теплотрассу повредила,
И с каким таким умом
На трубе там строят дом?

Всем от мэрии обновки —
Платных целых три парковки!
Рады за калининградцев —
Есть теперь, где парковаться!

А дороги — наповал,
Что ни трасса, то провал!
Если повредил авто,
Можно отсудить зато!

Неизвестный пенсионер —
Для детей плохой пример,
И большой микрорайон
Очень сильно разозлён.

Спели вам мы неспроста:
В Пионерском — темнота,
На дорогах ямы вновь,
Плату в паркинг приготовь,
Свая выбила трубу,
Пенсионер достал табу
Новостей недели ряд —
Это наш Калининград!

Переполненные автобусы в Калининграде, слияние посёлков и нашествие клещей — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

Тема:
Музыкальный дайджест калининградских новостей
953
ЖКХ Дороги Происшествия Городская среда