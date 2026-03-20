«Пионерский в суете — много улиц в темноте»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.

Пионерский в суете —

Много улиц в темноте,

Власти в курсе всех проблем,

Но помочь нельзя ничем!

Стройка сваи била-била —

Теплотрассу повредила,

И с каким таким умом

На трубе там строят дом?

Всем от мэрии обновки —

Платных целых три парковки!

Рады за калининградцев —

Есть теперь, где парковаться!

А дороги — наповал,

Что ни трасса, то провал!

Если повредил авто,

Можно отсудить зато!

Неизвестный пенсионер —

Для детей плохой пример,

И большой микрорайон

Очень сильно разозлён.

Спели вам мы неспроста:

В Пионерском — темнота,

На дорогах ямы вновь,

Плату в паркинг приготовь,

Свая выбила трубу,

Пенсионер достал табу

Новостей недели ряд —

Это наш Калининград!