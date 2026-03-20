«Пионерский в суете — много улиц в темноте»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.
Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.
Пионерский в суете —
Много улиц в темноте,
Власти в курсе всех проблем,
Но помочь нельзя ничем!
Стройка сваи била-била —
Теплотрассу повредила,
И с каким таким умом
На трубе там строят дом?
Всем от мэрии обновки —
Платных целых три парковки!
Рады за калининградцев —
Есть теперь, где парковаться!
А дороги — наповал,
Что ни трасса, то провал!
Если повредил авто,
Можно отсудить зато!
Неизвестный пенсионер —
Для детей плохой пример,
И большой микрорайон
Очень сильно разозлён.
Спели вам мы неспроста:
В Пионерском — темнота,
На дорогах ямы вновь,
Плату в паркинг приготовь,
Свая выбила трубу,
Пенсионер достал табу
Новостей недели ряд —
Это наш Калининград!
