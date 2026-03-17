В центре Калининграда открыли три новые платные парковки

В Калининграде запустили три муниципальные парковки. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.

Стоянки открылись по адресам:

Житомирская, 30 (у ТЦ «Плаза»),

площадь Победы (напротив Калининградского делового центра),

на Московском проспекте, 50 (бизнес-центр «Балтийский»).

Для автомобилей массой до 3,5 тонны стоимость парковки составляет 70 рублей в час, для более тяжёлого транспорта — 120 рублей. Бесплатно оставить машину можно в будние дни с 19:00 до 8:00, а в выходные и праздничные дни — круглосуточно.

Некоторые водители могут парковаться без оплаты после включения автомобиля в особый реестр. Льгота распространяется на владельцев электромобилей (до 3,5 тонны), многодетных родителей (один автомобиль на семью), участников специальной военной операции, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и ветеранов боевых действий, проживающих в Калининграде или подтвердивших свой статус через суд.