Трясунчик-террор: в Калининграде пожилой мужчина пристаёт к детям и обнажается перед девушками (фото)

Иногда показывает гениталии, иногда — просто пытается прикоснуться, преследует. Девочек постарше и женщин может облапать. «Здесь он пугает вообще всех, — возмущается Ирина. — Ему без разницы, как я поняла, кого трогать!»

Ирина решила предупредить о случившемся соседей и родителей одноклассников дочки в чате и порекомендовать им быть осторожнее и не отпускать на улицу детей без присмотра. И тут выяснилось, что «странный дедушка» многим хорошо знаком: он время от времени подкарауливает прохожих уже не один год.

Перепуганная девочка отпрянула, убежала и спряталась в соседнем дворе, решившись продолжить путь, только когда убедилась, что хулигана поблизости нет. «Ребёнку 15 лет, она ни разу такого не видела, — возмущается мама.

«Она рассказывает, — вспоминает мама Ирина, — мол, он идёт на меня и смотрит так насторожённо. Дочь, естественно, почувствовала неладное, отошла на пару шагов в сторону. И он тоже. Говорит, мама, я так испугалась! А он тут же начинает расстёгивать свою ширинку».

Домовые чаты жителей нескольких улиц микрорайона Аксакова последнюю неделю бурлят: люди напуганы и возмущены поведением пожилого мужчины, который, по слухам, живёт где-то неподалёку в СНТ. Дочь одной из горожанок, 15-летняя Маша, повстречала его в среду, 11 марта. Девочка шла к репетитору по безлюдному двору на Денисова, когда заметила, что к ней приближается странный «дедушка».

Живущая на соседней улице Оксана пообщалась с неприятным пенсионером уже дважды. Прошлой весной она играла с полуторагодовалой дочкой на детской площадке за заборчиком. Как вдруг выход оттуда перегородил высокий и крупный седой незнакомец.

«Я предположила, что, наверное, у пожилого человека что-то случилось, — рассказывает Оксана. — Спросила, чем помочь. Но он просто стоял и пялился, очень неприятно. Это, конечно, не преступление, но мне было не по себе. Я опять спросила, что случилось? Он начал ухмыляться, а потом заорал! Я испугалась, он достаточно большой.

Ребёнок у меня просто зашёлся в истерике...»

Трясущимися руками молодая мать достала телефон и пригрозила вызвать полицию. Только это заставило старика отступить в сторону и быстро уйти. Но пару недель назад история повторилась.

В этот раз они шли по своей улице вместе с коллегой и престарелой свекровью. Завидев впереди уже знакомый силуэт, Оксана насторожилась, но понадеялась, что в людном месте он напасть не осмелится. Однако, когда женщины поравнялись с дебоширом, тот вдруг схватил Оксану за руку и с силой потянул на себя. «Я, честно говоря, ничего не успела понять, — взволнованно рассказывает Оксана.

Спасло то, что следом шла женщина. Он меня бросил, схватил её за грудки, стал трясти.

А вот она не растерялась, каким-то чудом его остановила. Начала спрашивать, мол, что случилось? И как-то его очень по-доброму уговаривать: вам, наверное, надо кофе попить, вы же куда-то в магазин шли? И успокоила! Он такой: да, да, да... и ушёл».

А вот для третьей горожанки из этого же микрорайона похожая встреча закончилась прямой агрессией. В тот сентябрьский день она приехала домой и замешкалась, соображая, что делать вперёд: забрать младшего ребёнка у няни или старшего с площадки.

«Я паркуюсь, — вспоминает Ольга. — Стоит дедушка возле подъезда. И вдруг он как бы начал с ноги на ногу прыгать, странный какой-то.

А он улыбается. Думаю, ну позитивный какой-то дед!»

Когда незнакомец подозвал её к себе, Ольга не заподозрила подвоха. Напротив, тоже предположила, что ему может быть нужна помощь, что, может быть, он заблудился? Тот выглядел ухоженно, был опрятно одет, в добротной и чистой куртке и хороших брюках. От него не разило ни алкоголем, ни туалетом.

«На бомжа какого-то или алкаша он не похож, — объясняет Ольга. — Я к нему подхожу. Он берёт меня за руку двумя руками. Я думаю, может быть, ему плохо... А он начал улыбаться и в это время как даст мне рукой по заднице!

Я в шоке... Кричу, что вы делаете?! А он смеётся и говорит мне: ничего, от тебя не убудет!»

Все три женщины пересказали «Клопс» ещё несколько историй столкновений с «позитивным дедом». Девушку, которая качалась на качелях, он со смехом ловил за ноги, так что той пришлось прятаться в детсаду. Ребёнка, шедшего с бабушкой, попытался схватить за руку. На какую-то женщину и вовсе набросился с кулаками.

В домовых чатах его обсуждают постоянно. Некоторые даже утверждают, что знакомы с его близкими и просили повлиять на хулигана. Другие предполагают, что он ментально нездоров. Третьи предупреждают детей, мол, не бойся, он безобидный, покричит и не тронет. Навредить серьёзно он действительно никому не успел.

Но тем, кто стал жертвой, проблема вовсе не кажется такой уж мелкой. «Когда проходили мимо, я просто была на страхе, — с содроганием говорит Оксана. — Потому что понимала, что это он. На узкой нашей тропинке встали — и не развернёшься никуда. Думала только: надо сейчас быстро пройти. У нас мама очень взрослая, ей за 70 лет, и она не убежит. Она никуда не убежит».

Отец 15-летней Маши, которой старый пакостник решил продемонстрировать член, на следующий же день написал заявление в полицию. Как сообщили «Клопс» в пресс-службе регионального управления МВД, по данному факту проводится проверка. А пока жителям микрорайона остаётся только надеяться, что по дворам бродит не «маньяк-извращенец».