В центре Калининграда дорожную яму загородили стульями, опасные дыры появились и в других местах (фото)

В Калининграде и на въезде в город образовались опасные провалы на дорогах. Об этом «Клопс» рассказали местные жители. Одна из таких ловушек появилась на улице Судостроительной напротив торгового центра «Понарт». По словам очевидцев, в яму уже угодил автомобиль.

Ещё один опасный участок находится на улице Галковского. Провал в дорожном покрытии местные жители огородили подручными средствами: вокруг ямы поставили стулья, коробки, покрышки и даже пакеты с мусором, чтобы водители заметили яму.

В посёлке Ласкино Гурьевского района, на выезде из Калининграда по улице Камской есть примерно два километра разбитой дороги. «Сезонных ямочных ремонтов хватает на несколько месяцев», — рассказал читатель. Очевидец добавил, что проезжая часть узкая, нет ни заметной обочины, ни тротуаров, ни освещения. В центре посёлка установили детскую площадку, но добраться до неё — задача не для слабонервных. По словам местных жителей, участок дороги, который ремонтировали несколько лет назад, уже начинает разрушаться.

Попал в яму: можно ли получить компенсацию? Автоюрист Алексей Нестеров объясняет: если автомобиль получил повреждения, водитель может потребовать компенсацию. Для этого необходимо зарегистрировать ДТП в Госавтоинспекции. Сотрудник патрульной службы должен составить акт о недостатках дорожного покрытия. После этого проводится оценка ущерба в автосервисе. Затем нужно направить претензию в организацию, которая отвечает за содержание дороги. Если в компенсации откажут, ущерб можно взыскать через суд на основании ст. 1064 Гражданского кодекса РФ. Кроме того, дорожные службы могут понести административную ответственность. Штраф за ненадлежащее содержание дороги достигает 300 тысяч рублей.