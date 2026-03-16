Часть Калининграда осталась без тепла и горячей воды из-за пробитой строителями трубы

В Калининграде часть Московского района в выходной день осталась без тепла и горячей воды. «Клопс» разбирался, что произошло.

Как сообщила одна из жительниц дома на ул. Октябрьской, инцидент случился в воскресенье, 15 марта.

«Мы стали звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу Калининграда. Оперативный дежурный сообщил, что на Октябрьском острове была повреждена труба теплоснабжения, — рассказала женщина. — По его словам, строители забивали сваи и одна из них повредила тепломагистраль. Из-за этого без тепла остались не только на Острове, но и дома на улице Дзержинского, Аллеи Смелых, Багратиона и других. К концу дня отопление вернули, но возникает вопрос: как так могло получиться, что новая тепломагистраль оказалась пробита? Они что, совсем строят без планов и согласований?»

В администрации Калининграда подтвердили инцидент. «Подрядная организация при строительстве домов пробила тепломагистраль», — сообщили представители городских властей на официальной странице губернатора региона «ВКонтакте».

«Клопс» направил запрос в мэрию и министерство градостроительной политики с просьбой прокомментировать ситуацию.