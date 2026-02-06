Деньги для всех детей, путешествие в мороз и претензия за брак: cобытия недели, которые обсуждали в Калининграде

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Всем детям — по выплатам

На неделе случилось долгожданное для многих жителей области событие. Власти региона вернули выплату всем без исключения новорождённым.

Сумма, которая положена родителям новых калининградцев, — 10 000 рублей. Это больше, чем, скажем, в Москве, где за рождение первенца дают 7 293 рубля.

В Калининградской области раньше тоже выдавали всем порядка 7 000 рублей. Эту меру поддержки ввёл губернатор Николай Цуканов. Затем деньги стали выплачивать только гражданам с низким уровнем дохода.

Получалось, что все дети в регионе были равны, но некоторые равнее. Уровень дохода родителей, конечно, показатель значимый. Но рождение ребёнка — это такое дело, когда даже при высоких доходах никакая копейка не бывает лишней.

К тому же, как известно, не всегда те, кто показывает низкий доход, на самом деле являются малоимущими. И наоборот, зачастую среднедушевые доходы на какие-то жалкие крохи превышают установленный минимум, и всё — для государства ты уже богач и никакие выплаты и льготы не положены. Да и нередко бывало так, что на момент рождения ребёнка у семьи было всё более-менее, а потом или сокращение на работе, или ещё какая напасть.

Теперь справедливость восторжествовала. Детей больше не ранжируют в зависимости от уровня дохода родителей.

Конечно, 10 тысяч рублей — это не предел мечтаний. В столице, например, за рождение второго и последующего детей из бюджета города выплачивают 19 223 рубля. Эти деньги получают те, кто зарегистрирован в Москве.

А ещё есть набор «Наше сокровище» — знаменитая «собянинская коробка» с набором нужных для малыша вещей. Она выдаётся всем мамам, которые родили в Москве, даже если у них нет постоянной регистрации в городе. Можно взять деньгами — 20 000 рублей. Так что калининградским властям есть к чему стремиться, и жители только одобрят.