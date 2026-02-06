Деньги для всех детей, путешествие в мороз и претензия за брак: cобытия недели, которые обсуждали в Калининграде

Всем детям — по выплатам
На неделе случилось долгожданное для многих жителей области событие. Власти региона вернули выплату всем без исключения новорождённым.
Сумма, которая положена родителям новых калининградцев, — 10 000 рублей. Это больше, чем, скажем, в Москве, где за рождение первенца дают 7 293 рубля.
В Калининградской области раньше тоже выдавали всем порядка 7 000 рублей. Эту меру поддержки ввёл губернатор Николай Цуканов. Затем деньги стали выплачивать только гражданам с низким уровнем дохода.
Получалось, что все дети в регионе были равны, но некоторые равнее. Уровень дохода родителей, конечно, показатель значимый. Но рождение ребёнка — это такое дело, когда даже при высоких доходах никакая копейка не бывает лишней.
К тому же, как известно, не всегда те, кто показывает низкий доход, на самом деле являются малоимущими. И наоборот, зачастую среднедушевые доходы на какие-то жалкие крохи превышают установленный минимум, и всё — для государства ты уже богач и никакие выплаты и льготы не положены. Да и нередко бывало так, что на момент рождения ребёнка у семьи было всё более-менее, а потом или сокращение на работе, или ещё какая напасть.
Теперь справедливость восторжествовала. Детей больше не ранжируют в зависимости от уровня дохода родителей.
Конечно, 10 тысяч рублей — это не предел мечтаний. В столице, например, за рождение второго и последующего детей из бюджета города выплачивают 19 223 рубля. Эти деньги получают те, кто зарегистрирован в Москве.
А ещё есть набор «Наше сокровище» — знаменитая «собянинская коробка» с набором нужных для малыша вещей. Она выдаётся всем мамам, которые родили в Москве, даже если у них нет постоянной регистрации в городе. Можно взять деньгами — 20 000 рублей. Так что калининградским властям есть к чему стремиться, и жители только одобрят.
Расплата за оторванность
События недели вновь напомнили калининградцам об оторванности региона от «большой России». Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о повышении стоимости перелёта из Калининграда в Москву по так называемым «плоским» тарифам. Это самый что ни на есть минимум, за исключением субсидированных авиабилетов.
Теперь улететь в столицу обойдётся в 7 900 рублей в один конец и 13 тысяч — туда и обратно. В стоимость включён багаж. Подорожание составило 1 100 рублей на билет в одну сторону.
С одной стороны, тариф вырос не так уж и сильно. Но с другой, вместе с ростом цен на другие товары и услуги кошелёк рискует заметно похудеть.
Конечно, у пассажиров есть альтернатива. Можно воспользоваться другими авиакомпаниями. Можно попытать счастья и добыть субсидированный билет. Можно, наконец, поехать поездом.
Правда, надо быть готовым к нарушениям комфорта. Так, пассажиры поезда Калининград — Санкт-Петербург на неделе испытали значительные неудобства, когда в их вагоне выключилось отопление.
Происшествие случилось в то время, когда поезд шёл по территории Литвы. По совпадению, стоило пересечь границу с Беларусью, как в вагоне стало тепло.
В Литве из-за морозов в 30 градусов поезда вообще встали — замёрзли стрелки на путях. Так что пассажирам из Калининграда ещё повезло.
С паяльной лампой
В начале недели проблем калининградцам добавили аномально сильные морозы. Лютая стужа заставила вспомнить давние страхи владельцев авто с дизельным двигателем.
На морозе солярка густеет и перестаёт поступать в топливную систему. Вероятно, именно из-за этого в дни сильных морозов в областном центре было заметно меньше машин — они просто не завелись.
В такой ситуации всегда можно добраться общественным транспортом. А вот ему-то замерзать не положено. Поэтому в автобусных парках двигатели не глушили сутками — иначе был риск не завестись вновь.
Помнится, раньше, если машина замёрзла, её отогревали паяльными лампами. Сейчас на такого рода эксперименты, пожалуй, решатся только обладатели раритетных авто. Да и чтобы купить паяльную лампу, нужно сильно постараться.
Тяп-ляп мастера
Власти Калининграда согласились с претензиями горожан по поводу качества работ на площади перед бывшим Домом искусств — теперь это Театр эстрады. Территория была благоустроена лишь весной 2024 года. Не прошло и двух лет, как вылезли многочисленные дефекты.
Теперь подрядчик должен будет устранить все нарушения по гарантии. Если городским властям удастся добиться от него выполнения своих обязательств, это станет важным прецедентом.
Во-первых, администрация Калининграда покажет, что для неё на первом месте — интересы города, а не некоторых фирм, которые привыкли осваивать бюджет. Во-вторых, подрядчики должны понять, что схалявить не выйдет — работы надо выполнять в установленные сроки и с надлежащим качеством.
В последнее время стало принято оправдывать затягивание сроков и явный брак нехваткой средств. Мол, деньги по контракту ограничены, а цены растут. Поэтому сделаем тяп-ляп, не обессудьте.
Это в корне неправильный подход. Если подрядчик видит, что денег выделено мало, он просто не должен браться за эту работу. Таких примеров в регионе предостаточно. А уж если взялся — будь любезен, сделай.
А если компания выполнила заказ криво и косо да ещё и не хочет признавать свою ответственность и переделывать по гарантии, то таких нужно вносить в реестр недобросовестных подрядчиков и навсегда отлучать от госзакупок. Хорошо бы ещё ввести персональную ответственность для чиновников, которые принимают с закрытыми глазами объекты, построенные за бюджетный счёт. Не стал указывать на брак — заплати сам. Глядишь, и меньше будет дефектов.