«Аэрофлот» с марта повысит тарифы на перелёт в Калининград

«Аэрофлот» с 29 марта повышает стоимость перелёта из Калининграда в Москву по так называемым «плоским» тарифам. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Билет в один конец будет стоить 7 900 рублей, туда и обратно — 13 тысяч рублей (вместо 6,8 тыс. рублей и 11,3 тыс. рублей соответственно). «Плоский» тариф применяется только для экономического класса. Фиксированная цена не зависит от даты приобретения билета и включают одно место багажа. Путешествовать по таким билетам может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания.

Перевозчик объяснил повышение тем, что цены на билеты по «плоским» тарифам не менялись с 2024 года, и это необходимо, чтобы компенсировать рост расходов авиакомпании, связанный с увеличением стоимости наземного обслуживания в аэропортах. При этом сумма за перелёт остаётся существенно ниже себестоимости.