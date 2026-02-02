17:56

Морозы в Калининграде «запарафинили» дизель и оставили водителей без машин

  1. Калининград
Автор:
Морозы в Калининграде «запарафинили» дизель и оставили водителей без машин - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Морозы в Калининграде поубавили количество машин на дорогах. При –20 в разговорах всё чаще всплывает: «не завелась», «запарафинило», «замёрзло». Что творится на дорогах и как не доводить ситуацию до беды, разбирался «Клопс».

«Топливо — как жижа»

Елена из Светлого — владелица Nissan Navara 2011 года. Утром 2 февраля женщина не смогла завести машину, пришлось идти на автобус. 

«В баке — дизель с Киевской, заправлялась до трескучих морозов. Утром надо было поехать, но машина не завелась. Сосед глянул топливо, а оно стало ледяным», — говорит женщина. По словам Елены, солярка в канистре выглядела как густая жижа.

Константин — водитель со стажем, он всегда заправляется в одной известной сети АЗС. Впервые столкнулся с тем, что дизель не дал даже шанса на запуск: «Было –19, воскресенье. Смотрю — в трубке топливо как молоко. Запарафинилось».

Проблемы возникли и у владельцев некоторых новых китайских машин. Там причина в глушителях: на морозе технологическое отверстие для слива конденсата не справляется с выводом жидкости. Трубы в некоторых машинах промерзают полностью из-за того, что владельцы оставляют транспорт на автозапуске на несколько суток и не пользуются им.

Машин меньше

Калининградцы отмечают, что автомобилей на улицах заметно меньше. «Если раньше вся Нарвская перед перекрёстком с Советским проспектом была заставлена, то сейчас было всего шесть машин. Как будто выходные», — делится впечатлениями Артём. 

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» в Калининграде на 17:00 понедельника пробки оцениваются в 4 балла. Основные сложности на Черняховского и Московском проспекте связаны с ДТП. 

Почему топливо замерзает?

Как рассказали «Клопс» в автосервисе на улице Красной, чаще всего водитель грешит на аккумулятор или свечи. Но настоящая причина может быть глубже — в баке.

«В морозы в топливной системе образуется лёд. Осенью и зимой из-за перепадов температур в баке скапливается конденсат. Влага оседает на стенках, стекает вниз и замерзает», — объяснил автослесарь Михаил.

Первым в зоне риска оказывается тонкий топливопровод: трубки, фильтр, сетка насоса. Бензин перестаёт поступать, и двигатель даже не пытается завестись. С дизелем ситуация хуже: парафины в летнем топливе при минусе кристаллизуются, солярка густеет и теряет текучесть.

Вода и конденсат опасны не только в моменте: они ускоряют коррозию бака, забивают фильтры, портят насос. Если уже случилась «ледяная пробка» — это признак, что влаги накопилось слишком много.

Как не остаться без машины в мороз

Бывалые водители и специалисты автосервиса советуют: 

  • заправляйтесь только на проверенных АЗС, особенно в морозы. Надёжные заправки используют зимние сорта топлива и контролируют содержание воды; 
  • держите бак полным. Меньше воздуха — меньше влаги, а значит ниже риск замерзания топлива и образования конденсата; 
  • добавляйте осушители. Присадки на спиртовой основе связывают воду и препятствуют образованию льда. Важно использовать их заранее, до морозов; 
  • используйте для профилактики антигели. Они не дают солярке густеть и помогают сохранить текучесть; 
  • храните машину в тепле. Отапливаемый бокс — идеальный вариант. Если его нет, ищите место с минимальными перепадами температур, используйте подогреватели топлива или салона.

После заката 2 февраля в Калининградской области ждут до −27.

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
