В Литве предупредили о задержках поездов из-за морозов ниже –30 градусов

Из-за сильных морозов в Литве предупредили о возможных задержках пассажирских поездов. Об этом, ссылаясь на республиканскую железнодорожную компанию LTG Link, пишет издание Delfi в понедельник, 2 февраля.

По словам перевозчика, утром температура в некоторых районах страны опускалась ниже –30 градусов, и это отразилось на движении 15 пассажирских поездов. Часть задержек, как пояснили в компании, возникла из-за воздействия холода на железнодорожную инфраструктуру — путевым рабочим пришлось очищать замёрзшие стрелки.

[Кроме того, движение ограничивалось] из-за поломок подвижного состава, а также из-за экстремальных погодных условий», — заявили в LTG Link.