В Литве предупредили о задержках поездов из-за морозов ниже –30 градусов

Из-за сильных морозов в Литве предупредили о возможных задержках пассажирских поездов. Об этом, ссылаясь на республиканскую железнодорожную компанию LTG Link, пишет издание Delfi в понедельник, 2 февраля.

По словам перевозчика, утром температура в некоторых районах страны опускалась ниже –30 градусов, и это отразилось на движении 15 пассажирских поездов. Часть задержек, как пояснили в компании, возникла из-за воздействия холода на железнодорожную инфраструктуру — путевым рабочим пришлось очищать замёрзшие стрелки. 

[Кроме того, движение ограничивалось] из-за поломок подвижного состава, а также из-за экстремальных погодных условий», — заявили в LTG Link.

Минувшая ночь в Калининградской области выдалась аномально холодной, но не настолько, как в Польше или Литве. На ближайшей к региону станции в Кибартае воздух остыл до −28,5, в Укмерге зафиксировали −34, а в Сувалках — −27,7.

Тема:
Аномальные морозы в Калининградской области в январе - феврале 2026 года
