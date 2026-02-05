Власти Калининграда признали брак благоустройства территории около Дома искусств

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Власти Калининграда нашли дефекты на территории около Дома искусств (Театра эстрады), которая была благоустроена в 2024 году. Гарантийный срок ещё не истёк, и весь брак должен быть устранён за счёт подрядчика. Об этом говорится в ответе комитета муниципального контроля горадминистрации на жалобу автора блога о городской среде, журналиста Татьяны Батыршиной. Документ есть в распоряжении «Клопс».

Как подчеркнул председатель комитета Константин Габичев, факты, изложенные в обращении, подтвердились. Была проведена проверка, как расходуются бюджетные средства в ходе благоустройства. Выявлены следующие дефекты:

швы между гранитной брусчаткой шире нормативных — 1 см, из-за этого камни выпадают;

в брусчатке вокруг светильников имеются плохо закреплённые части камня, они шатаются;

булыжный камень плохо закреплён, разность высот более нормативной — 3-5 мм;

на велодорожке нарушена целостность покрытия, имеются поперечные трещины, вздутия, шелушения.

Чтобы определить причины появления дефектов на велодорожке и оценить качество выполненных работ верхнего слоя МКУ «Калининградская служба заказчика» проводит строительно-техническую экспертизу. Учреждение также выставило претензию ООО «Декоративные культуры», которое обязано устранить брак. Это станет возможно «только при наступлении устойчивых положительных температур».

По словам Татьяны Батыршиной, часть претензий не была учтена: «В частности, у Дома искусств можно наблюдать локальные просадки плитки у смотровых люков и осветительных приборов. Это указывает на нарушение технологии устройства основания или уплотнения подстилающих слоёв. Эти дефекты также необходимо устранить».