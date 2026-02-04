В Калининградской области мамам новорождённых начнут автоматически перечислять по 10 тысяч рублей — Беспрозванных

ВКонтакте

В Калининградской области вводят новую меру поддержки семей с детьми — «сертификат новорождённого» на 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Беспрозванных, мера вступает в силу через 10 дней.

Деньги смогут получить калининградки и жительницы области, у которых ребёнок появился на свет с 1 января этого года. Обращаться с заявлениями не придётся: выплату перечислят на банковскую карту автоматически после выписки из роддома.

Как отметил глава региона, сертификат задуман как первый подарок малышу. Средства родители смогут потратить на самые базовые вещи вроде «подгузников, пелёнок или игрушек».

Сумма, может быть, и небольшая, но, уверен, будет потрачена с пользой и любовью», — добавил Беспрозванных.

Подробный механизм и условия оформления выплаты прописаны в постановлении. В областном бюджете на предоставление поддержки предусмотрено 75 млн рублей ежегодно.

Дополнительную информацию можно получить по телефону открытой линии правительства Калининградской области: 8-800-201-39-00 (добавочный «3»).