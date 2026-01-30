Гололёд с пониманием, замерзающие дома и рост цен из-за Литвы: cобытия недели, которые обсуждали в Калининграде

По совету горожан
На неделе Калининград попал под удар стихии. В регионе случилось редкое природное явление — ледяной дождь.
Город покрылся коркой льда. Коммунальные службы просто физически не успевали посыпать тротуары и пешеходные дорожки песко-соляной смесью и очищать проезжую часть.
Из-за гололёда уровень травматизма вырос в четыре раза. Люди падали и ломали себе ноги и руки.
Учитывая экстренную ситуацию, глава администрации Калининграда Елена Дятлова приняла, пожалуй, единственно правильное решение — на следующий день после катаклизма в школах города ввели свободное посещение.
Это, во-первых, должно было обезопасить детей. Ведь дети подвижны и на льду легко могут упасть со всеми вытекающими последствиями.
Во-вторых, это позволило разгрузить улицы Калининграда от машин — не все дети учатся рядом с домом. Многих родители возят на учёбу, из-за чего в городе летом, кстати, гораздо меньше пробок, нежели с сентября по май.
Калининградские чиновники стали прислушиваться к людям — это хорошо. Было бы ещё лучше, если б они слушали горожан не только во время форс-мажора — люди плохого не посоветуют.
Электрическое напряжение
Ещё один пример внимания к запросам жителей отмечен в сфере энергетики. На неделе жители посёлков под Калининградом были ошарашены отключением света из-за плановых работ.
Люди возмутились, что в сильные морозы их дома остались без электричества. А ведь в частном секторе от него зависит не только освещение, но и отопление, вода и канализация.
В результате энергетики скорректировали свои планы и отказались от планового ремонта оборудования, пока на улице аномально низкая температура. Совсем избежать плановых отключений, наверное, нельзя. Ведь от этих работ зависит стабильность энергоснабжения.
С этой максимой познакомились жители Зеленоградска, где случилась крупная авария. С ночи среды до второй половины следующего дня жители сидели без электричества. И автономное отопление тоже не работало.
Чужого горя не бывает
Остаться в мороз с холодными батареями — это серьёзное испытание. С ним столкнулась одинокая мать пятерых детей, проживающая в одном из СНТ Калининграда.
В доме вышел из строя отопительный котёл. Починить его было невозможно: у семьи нет такой крупной суммы.
О проблемах матери с детьми написал «Клопс», и читатели портала, как всегда, проявили участие. Калининградцы всем миром скинулись на помощь семье. В результате поставили новый котёл, и в доме теперь тепло.
Эта история о том, что несмотря на атомизацию общества и кажущееся равнодушие люди всё равно не могут пройти мимо чужой беды. Масса своих проблем не покрывает сердце панцирем холодного безразличия. Чужого горя не бывает — написал Константин Симонов, и жизнь подтверждает вечное значение этих слов.
Круговорот затрат
Неделя выдалась трудной для калининградских дальнобойщиков. Впрочем, в последнее время у них нет лёгких дней.
На границе с Литвой вновь случился коллапс. Из-за выхода из строя электроники сопредельная сторона перестала пропускать фуры.
Потом оборудование починили, движение возобновилось, но случилась новая напасть. Литовское правительство объявило, что теперь в бензобаках российских грузовиков должно быть не больше 200 литров топлива.
Причина такой жёсткой меры в том, что власти соседней страны обеспокоены фактом слива топлива на продажу литовским гражданам. Дескать, государство лишается налогов от того, что спрос на легальную горючку падает.
Калининградские транспортники беспокоятся — это может повлечь за собой рост затрат. Ведь топливо в «большой» России намного дешевле, чем в Калининграде, и водители, когда ехали к нам, как правило, заливали полный бак. Им его хватало, чтобы съездить домой и вернуться обратно. Теперь такое больше невозможно.
Всё это объективно должно повлечь за собой рост издержек. А значит, может вырасти стоимость перевозок. А значит, вырастут цены на товары, от чего пострадают все жители области. Вот такая зависимость от недружественных действий соседей.