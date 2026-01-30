Гололёд с пониманием, замерзающие дома и рост цен из-за Литвы: cобытия недели, которые обсуждали в Калининграде

ВКонтакте

По совету горожан

На неделе Калининград попал под удар стихии. В регионе случилось редкое природное явление — ледяной дождь.

Город покрылся коркой льда. Коммунальные службы просто физически не успевали посыпать тротуары и пешеходные дорожки песко-соляной смесью и очищать проезжую часть.

Из-за гололёда уровень травматизма вырос в четыре раза. Люди падали и ломали себе ноги и руки.

Учитывая экстренную ситуацию, глава администрации Калининграда Елена Дятлова приняла, пожалуй, единственно правильное решение — на следующий день после катаклизма в школах города ввели свободное посещение.

Это, во-первых, должно было обезопасить детей. Ведь дети подвижны и на льду легко могут упасть со всеми вытекающими последствиями.

Во-вторых, это позволило разгрузить улицы Калининграда от машин — не все дети учатся рядом с домом. Многих родители возят на учёбу, из-за чего в городе летом, кстати, гораздо меньше пробок, нежели с сентября по май.

Калининградские чиновники стали прислушиваться к людям — это хорошо. Было бы ещё лучше, если б они слушали горожан не только во время форс-мажора — люди плохого не посоветуют.