Литовский лимит в 200 литров топлива на грузовик грозит подорожанием перевозок в Калининград — транспортник

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Решение властей Литвы ограничить объём топлива в бензобаках грузовиков 200 литрами может привести к росту цен на перевозки из Калининграда на основную территорию России и обратно. Такое мнение «Клопс» в четверг, 29 января, высказал руководитель транспортной компании «Сталена», президент Балтийского делового Клуба Сергей Гоз, комментируя действия правительства соседней республики.

«Такая практика ограничения ввоза топлива существует в той же Польше. И то, что Литва тоже ввела это, конечно, было ожидаемо на фоне изменения наших взаимоотношений с соседями, — заявил глава БДК. — Вероятнее всего, у них есть подтверждённые факты, что часть топлива остаётся на территории их государства. И понятно, что оно у нас здесь стоит дешевле, нежели в Литве. Наверное, местное население, в частности, фермеры этим активно пользуются».

Кому и что грозит?

По мнению Сергея Гоза, ужесточение правил в первую очередь коснётся тех, кто сливает топливо на продажу.

«Это могут быть большие штрафы или лишение возможности перемещаться через Литву, — считает бизнесмен. — Я не исключу, что даже вплоть до конфискации имущества. Единственное, что здесь могут быть, как бы это правильно сказать, определённые злоупотребления. Допустим, в бензобаке не 200 литров топлива, а 210. Что тогда будет водителю? Штраф, конфискация? Всё зависит от конкретного должностного лица на границе. И основная проблема для нас заключается в том, что мы никак не защищены от злоупотреблений с литовской стороны. Они могут злоупотреблять своей властью в отношении российских перевозчиков, и им за это ничего не будет. В текущей ситуации нам добиться правды и оправдаться будет крайне сложно. Они всегда будут правы, потому что сейчас настроение в сторону нашего государства такое».

Как водители выйдут из положения?

Руководитель транспортной компании считает, что 200 литров хватит впритык, чтобы пересечь Литву.

«Особенно в настоящее время, когда стоят сильные морозы, — заметил Сергей Гоз. — Сейчас повышенный расход топлива — процентов на 10-15 выше летней нормы. Водитель использует отопитель, когда он стоит в ожидании прохождения границы, а они сейчас могут стоять достаточно долго. Вот поэтому, на самом деле, это прямо тютелька в тютельку».

Теперь водители, которые отправляются в «большую Россию», будут заправляться в Беларуси. Там топливо дешевле, чем в Калининградской области.

«Если двигаться из России, понятно, что наши коллеги будут планировать с таким расчётом, чтобы не заправляться в Белоруссии, — отметил Сергей Гоз. — Потому что на основной территории нашей страны топливо, особенно в Смоленской области, подешевле. Раньше мы, двигаясь в Калининград, заправляли полный бак перед Белоруссией. Этого нам хватало, чтобы доехать в нашу область, выгрузиться, загрузиться и уйти в обратный рейс, чтобы не заправляться дорогим калининградским топливом. Теперь так сделать уже не получится».

Что будет с рынком?

Руководитель транспортной компании предположил, чем эта ситуация может грозить рынку.

«Вероятнее всего, могут измениться ставки фрахта, — сказал он. — Стоимость перевозок может подорожать. Одну из причин я уже обозначил, вторая — рост рисков, рост неопределённости. Любое ужесточение чего-либо обязательно влияет на ситуацию. Это плата за страх, за риск. Но всё в итоге зависит от возможностей рынка — пойдут ли на это отправители или нет».