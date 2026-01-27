Литва возобновила пропуск грузовых караванов из Калининградской области

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На границе Литвы и Калининградской области починили электронику, из-за сбоя которой соседи не могли оформлять документы на транзит грузовых автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

«Литовская таможня возобновила работу после сбоя. Они восстанавливаться потихонечку начали ночью, а утром уже пришла информация, что всё в порядке», — сказали в пресс-службе областной таможни.