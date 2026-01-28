Часть Зеленоградска несколько часов просидела без света из-за ночной аварии на кабельной линии

ВКонтакте

В Зеленоградске в ночь на среду, 28 января, произошла авария на кабельной высоковольтной линии. Часть города несколько часов просидела без света. Об этом сообщили в администрации округа.

Авария случилась около 3:30. В результате была обесточена центральная и часть восточной части города. Без электричества остались жилые дома, а также несколько социально значимых объектов, в том числе Зеленоградская средняя школа, гимназия «Вектор» и спортивная школа «Янтарь».

По данным на утро среды, специалисты продолжали искать место повреждения линии. Параллельно крупные социальные объекты переподключали на резервные источники питания. Котельная на улице Тургенева, 4 и Зеленоградская школа уже запитаны от генератора. Остальные котельные и городской водозабор работают в штатном режиме.

Как сообщили в АО «Россети Янтарь», по состоянию на 12:00 электроснабжение большей части потребителей на нескольких улицах Зеленоградска уже было восстановлено. Аварийные бригады выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении и продолжают работу до полного восстановления подачи электроэнергии. Все социально значимые объекты обеспечены электричеством в полном объёме.

Для потребителей работает бесплатная круглосуточная горячая линия «Россети Янтарь»: 8 800 220-0-220 (короткий номер для мобильных — 220).