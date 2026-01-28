Литва ужесточила правила въезда для грузовиков из Калининградской области

ВКонтакте

Литва запретила въезжать на территорию страны грузовым автомобилям из России и Беларуси, если в их баках находится более 200 литров топлива. Об этом, ссылаясь на пресс-службу кабмина прибалтийской республики, пишет «Sputnik Беларусь» в среду, 28 января.

С инициативой выступил таможенный департамент Литвы. Предложение рассмотрели на заседании правительства и в итоге одобрили. В таможенном департаменте республики пояснили, что мера направлена на борьбу с нелегальной торговлей топливом. По версии литовских властей, водители грузовиков из России и Беларуси, пересекая границу с Евросоюзом, сливают излишки горючего и торгуют ими на территории страны.

По данным агентства, ежедневно в страну въезжает около 200 большегрузов с российскими и белорусскими госномерами. За месяц поток превышает семь тысяч машин. Литовская таможня утверждает, что объём незаконно продаваемого топлива может достигать 100 тысяч литров в сутки, а потери бюджета — около 2,2 млн евро из-за неуплаченных налогов.