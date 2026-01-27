Уровень травматизма из-за гололёда в Калининграде за сутки вырос в четыре раза

ВКонтакте

В Калининградской БСМП за прошедшие сутки, отметившиеся ледяной коркой на тротуарах, фиксируют резкий рост числа сломавших руки и ноги горожан. Из-за гололёда пострадали уже 80 человек, сообщили «Клопс» в областном минздраве утром во вторник, 27 января.

В целом за истекшие сутки в травмпункт пришли 132 калининградца. До этого пик обращений наблюдали в прошлые вторник, среду и субботу, но случаев, связанных с гололедицей, было вдвое меньше — соответственно, 40, 38 и 41. По сравнению с воскресеньем, когда по этой причине получили травмы 19 пешеходов, число упавших на скользкой дороге выросло вчетверо!

При этом процент пострадавших именно из-за гололёда тоже стал больше. Если на прошлой неделе он составлял, в среднем, 28,7% от общего числа тех, кому понадобилась медицинская помощь, то в понедельник уже перевалил за 60%!

Чаще всего упавшие травмируют кисть руки — 169 случаев за неделю, на втором месте — предплечье (139) и на третьем — голень (113). Головой ушиблись четыре человека.