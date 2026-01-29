Всё идёт по плану: в сильный мороз посёлки под Калининградом остались без света, отопления, воды и канализации

ВКонтакте

В посёлках под Калининградом из-за плановых работ отключили подачу электроэнергии. В сильный мороз жители остались без света, отопления, воды и канализации, сообщили «Клопс» в четверг, 29 января, местные жители.

«Вчера пришло сообщение, что с 29 января по 3 февраля ожидается аномально-холодная погода, — напомнила собеседница «Клопс». — Но уже сегодня энергетики проводят плановое отключение электроэнергии с 10 до 17 часов в посёлках Луговое, Малое Луговое, Рощино, Козловка. У нас всё зависит от электричества — и отопление, и водоснабжение, и канализация. Не работают ни школа, ни детский сад».

Что говорят энергетики

«Клопс» обратился в «Россети Янтарь» с просьбой прокомментировать ситуацию.

«Энергетики проводят плановые работы для повышения надёжности электроснабжения посёлков Рощино, Козловка, Луговое и Малое Луговое. Такие работы нельзя провести без отключения потребителей. Работы согласованы с местной администрацией. На время заморозков, что ожидаются в Калининградской области в ближайшие дни, все плановые работы отменены. Для потребителей работает бесплатный круглосуточный телефон горячей линии 8 800 220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220)», — сообщили в компании.